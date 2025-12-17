சிறைத் தண்டனைக்கு எதிராக பி.ஆா்.பாண்டியன் மேல்முறையீடு: காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு
தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட 13 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையை ரத்து செய்யக் கோரி விவசாய சங்கத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் மற்றும் செல்வராஜ் ஆகியோா் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் ஒஎன்ஜிசி நிறுவனம் எண்ணெய் எடுப்பதற்காக ஆழ்துளைக் கிணறுகளை அமைத்தது. இதை எதிா்த்து திருவாரூா் மாவட்டம் கரியமங்கலத்தில் விவசாய சங்கத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் தலைமையில் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது, ஒஎன்ஜிசி நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான சொத்துகளைச் சேதப்படுத்தியதாக பி.ஆா்.பாண்டியன், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் செல்வராஜ் உள்ளிட்ட 24 பேருக்கு எதிராக விக்ரபாண்டியம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த திருவாரூா் அமா்வு நீதிமன்றம், பி.ஆா்.பாண்டியன் மற்றும் செல்வராஜூக்கு தலா 13 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ. 13,000 அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளித்தது. மேலும், இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த 22 பேரை விடுதலை செய்தது. இதையடுத்து பி.ஆா்.பாண்டியன் மற்றும் செல்வராஜ் ஆகியோா் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், தீா்ப்பை எதிா்த்து பி.ஆா்.பாண்டியன் மற்றும் செல்வராஜ் ஆகியோா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா். அந்த மனுவில், தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து, தங்களுக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தனா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி சுந்தா் மோகன் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் வி.ராகவாச்சாரி, விவசாயி என்ற முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக 13 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் இருந்து 22 போ் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் இருவா் மட்டும் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை டிச.19-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.