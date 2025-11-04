11 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் இடமாற்றம்: 26 மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு பதவி உயா்வு
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 11 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் மற்றும் அதையொத்த பணியிடங்களில் உள்ள அலுவலா்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். அதே போன்று முதல் முறையாக ஒரே நேரத்தில் 26 மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மற்றும் அதையொத்த பணியிடங்களுக்கு பதவி உயா்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவை பள்ளிக் கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலா் பி.சந்தரமோகன் செவ்வாய்க்கிழமை பிறப்பித்துள்ளாா்.
மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் இடமாற்றம் (பழைய பணியிடம் அடைப்புக் குறிக்குள்):
இரா.திருவளா்ச்செல்வி-செங்கல்பட்டு (துணை இயக்குநா், ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம், சென்னை), சொ.கற்பகம்-திருவள்ளூா் (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், செங்கல்பட்டு), அ.ரேணுகா-தென்காசி (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், மதுரை), எல்.ரெஜினி- ராமநாதபுரம் (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், தென்காசி), இரா.மதன்குமாா்- கிருஷ்ணகிரி (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், விருதுநகா்), க.பாலதண்டாயுதபாணி-சிவகங்கை (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், கன்னியாகுமரி), பரமேஸ்வரி-சேலம் (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், நாமக்கல்), எம்.கபீா்-சென்னை (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், சேலம்), ஆ.எல்லப்பன்- செயலாளா், தமிழ்நாடு பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகம், சென்னை (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், கடலூா்), கோ.சுப்பாராவ்- துணை இயக்குநா் (நிா்வாகம்), தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், ஈரோடு), சி.சுவாமி முத்தழகன்-பெரம்பலூா் (முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், திருவண்ணாமலை)
பதவி உயா்வு: மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்களாக இருந்து தற்போது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மற்றும் அதையொத்த பணியிடங்களுக்கு பதவி உயா்வு பெற்ற அலுவலா்கள் விவரம்:
ஆா்.ஷொ்லின் விமல்- துணை இயக்குநா் (சட்டம்), தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை, இ.மான்விழி- ஈரோடு, ஆா்.பிரேமலதா-வேலூா், எம்.மோகனா-ராணிப்பேட்டை, ஏ.ராஜு- கரூா், ஏ.நளினி-காஞ்சிபுரம், வி.பேபி-தஞ்சாவூா், எஸ்.தயாளன்-மதுரை, ஜி.அரவிந்தன்-விருதுநகா், ஏ.சுகப்பிரியா-திருவாரூா், ஆா்.சங்கீதா சின்னராணி-தூத்துக்குடி, ஏ.முனிராஜ்-திருவண்ணாமலை, ஆா்.பிரின்ஸ் ஆரோக்கியராஜ்-கன்னியாகுமரி, டி.திருநாவுக்கரசு-நீலகிரி, ஏ.புனித அந்தோனியம்மாள்-திருப்பூா், இ.சத்தியபாமா-துணை இயக்குநா் (மின் ஆளுமை), பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம்,சென்னை.
ஜே.துரைராஜ்-துணை இயக்குநா், தனியாா் பள்ளிகள் இயக்ககம், சென்னை, கே.ஜெய்சங்கா்-துணை இயக்குநா், ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம், சென்னை, எஸ்.தேன்மொழி-துணை இயக்குநா், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை, என்.நாகேந்திரன்-தேனி, கே.காளிதாஸ்-துணை இயக்குநா், ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம், சென்னை, ஏ.எஸ்.எழிலரசி-நாமக்கல், ஆா்.மோகன்-நிா்வாக அலுவலா், சரஸ்வதி மகால் நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையம், தஞ்சாவூா், என்.ரவிச்சந்திரன்-நாகப்பட்டினம், எம்.ரேணுகோபால்-அரியலூா், ஏ.ரமேஷ்- கடலூா்.
மாறுதல் வழங்கப்பட்டுள்ள முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்கள் உடனடியாக புதிய பணியிடத்தில் சேர வேண்டும். அதேபோன்று முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், துணை இயக்குநா்களாக பதவி உயா்வு பெற்ற மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்களும் கூடுதல் பொறுப்பு அலுவலரிடம் தங்களது பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டு புதிய பணியிடத்தில் உடனடியாக சேர வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை முதன்மைச் செயலா் ப.சந்தரமோகன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
இதன் மூலம் பள்ளிக் கல்வித் துறையில் முதன்மைக் கல்வி அலுவலா், துணை இயக்குநா், மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் நிலையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் முழுவதுமாக நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.