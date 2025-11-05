திருக்கோயில்களின் பயிற்சிப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு உயா்த்தப்பட்ட ஊக்கத் தொகை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்
திருக்கோயில்கள் சாா்பில் நடத்தப்படும் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் முழு நேரமாகவும், பகுதி நேரமாகவும் பயிலும் மாணவா்களுக்கு உயா்த்தப்பட்ட ஊக்கத் தொகைக்கான வரைவோலைகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை நிா்வாக கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்கள் வழிபாட்டுத் தலங்களாக மட்டுமல்லாமல், சமூக நோக்கத்தோடு செயல்படும் அறநிலையங்களாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், திருக்கோயில்கள் சாா்பில் கல்வி நிறுவனங்கள், பயிற்சிப் பள்ளிகள், கருணை இல்லங்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கான உறைவிடங்கள், மனநலக் காப்பகம், மருத்துவ மையங்கள் போன்றவை நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
திருக்கோயில்கள் சாா்பில் 6 அா்ச்சகா் பயிற்சிப் பள்ளிகள், 6 ஓதுவாா் பயிற்சிப் பள்ளிகள், 3 தவில் மற்றும் நாகசுர பயிற்சிப் பள்ளிகள், 2 வேத ஆகம பாடசாலைகள், ஒரு திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை என 18 பயிற்சிப் பள்ளிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், நிகழ் நிதியாண்டுக்கான இந்து சமய அறநிலையத் துறை மானியக் கோரிக்கை அறிவிப்பில், அனைத்து பயிற்சிப் பள்ளிகளில் முழுநேர வகுப்பு பயிலும் மாணவா்களுக்கு ஊக்கத் தொகையாக 2022-ஆம் ஆண்டு வரை ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் ரூ.3,000 ஆகவும், 2024- ஆண்டு முதல் ரூ.4,000 ஆகவும் உயா்த்தி வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு முதல் ரூ.10 ஆயிரமாக உயா்த்தி வழங்கப்படும். அனைத்து பயிற்சிப் பள்ளிகளில் பகுதி நேர வகுப்பு பயிலும் மாணவா்களுக்கு ஊக்கத் தொகையாக 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் ரூ.1,500-ஆக வழங்கப்பட்டு வந்ததை 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் ரூ.2,000 ஆக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு முதல் ரூ.5,000 ஆக உயா்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பை நிறைவேற்றும் வகையில், திருக்கோயில்கள் சாா்பில் நடத்தப்படும் அா்ச்சகா், ஓதுவாா், தவில் மற்றும் நாகசுரம், திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை மற்றும் வேத ஆகம பாடசாலை ஆகிய 18 பயிற்சிப் பள்ளிகளில் முழு நேரமாக பயிற்சி பெறும் மாணவா்களுக்கு உயா்த்தப்பட்ட ஊக்கத் தொகை ரூ.10,000 மற்றும் பகுதி நேரமாக பயிற்சி பெறும் மாணவா்களுக்கு உயா்த்தப்பட்ட ஊக்கத் தொகை ரூ.5,000-க்கான வங்கி வரைவோலைகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் புதன்கிழமை வழங்கினாா். இதன் மூலம் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் முழு நேரமாக பயிற்சி பெறும் 297 மாணவா்கள், பகுதி நேரமாக பயிற்சி பெறும் 66 மாணவா்கள் என மொத்தம் 363 மாணவா்கள் பயன்பெறுவா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதல்வா் உதயநிதி, அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, தலைமைச் செயலா் நா.முருகானந்தம், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் பி.என்.ஸ்ரீதா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.