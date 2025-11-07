விவசாயிகளுக்கு உரங்களை தட்டுப்பாடின்றி விநியோகிக்க வேண்டும்: அமைச்சா் உத்தரவு
சம்பா பருவத்தில் விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப உரங்களைத் தட்டுப்பாடின்றி விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என வேளாண் துறை அதிகாரிகளுக்கு வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
சம்பா பருவத்துக்குத் தேவையான உரம் இருப்பு மற்றும் விநியோகத்தை உறுதி செய்வது குறித்து கூட்டுறவுத் துறை, வேளாண் துறை மற்றும் உர உற்பத்தி நிறுவனங்களுடன் வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் பேசியதாவது: உர உற்பத்தி நிறுவனங்கள், இறக்குமதியாளா்கள் மாதாந்திர உர ஒதுக்கீட்டின்படி அனைத்து உரங்களையும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் முழுமையாக விநியோகம் செய்ய வேண்டும்.
தற்போது திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் நெல் சாகுபடி அதிக பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாவட்டங்களுக்கு உரங்களைத் தட்டுப்பாடின்றி உடனடியாக விநியோகம் செய்ய வேண்டும். அதேபோல், மானிய விலையில் உரங்களை விநியோகம் செய்யும் உர நிறுவனங்கள், எவ்வித இணை இடுபொருள்களையும் கட்டாயப்படுத்தி விற்பனை செய்யக் கூடாது என்றாா் அவா்.
இக்கூட்டத்தில் வேளாண் உற்பத்தி ஆணையா் வ. தட்சிணாமூா்த்தி, வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிக ஆணையா் த.ஆபிரகாம், வேளாண்மை இயக்குநா் பா.முருகேஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.