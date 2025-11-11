தமிழக காவல் துறையில் 12 டிஎஸ்பி-க்கள் பணியிட மாற்றம்

தமிழக காவல் துறையில் 12 துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
இதற்கான உத்தரவை தமிழக காவல் துறையின் (பொ) தலைமை இயக்குநர் ஜி.வெங்கடராமன் செவ்வாய்க்கிழமை பிறப்பித்தார்.
அதன்படி சென்னை ஆயுதப்படை உதவி ஆணையர் டி.ஜோசப், அடையாறு போக்குவரத்து அமலாக்கப் பிரிவுக்கும், தாம்பரம் காவல் துறையின் போக்குவரத்துப் பிரிவு உதவி ஆணையர் எம்.ராஜன், திருவண்ணாமலை மாவட்டக் காவல் துறையின் ஆயுதப் படைக்கும், புதுக்கோட்டை மாவட்டக் காவல் துறையின் ஆயுதப்படை டிஎஸ்பி எஸ்.ஜானகிராம், கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல் துறையின் போக்குவரத்துப் பிரிவு மேற்கு உதவி ஆணையராகவும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
