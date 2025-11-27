சென்னை மாநகா் பேருந்து பயணிகள் ரூ.1000 மற்றும் ரூ.2000-க்கான பேருந்து அட்டைகளை சென்னை ஒன் செயலியில் பெறும் வசதியை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
சென்னை மாநகா் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகளின் வசதிக்காகவும், பணமில்லா பரிவா்த்தனையை அதிகரிக்கும் நோக்கிலும் ‘சென்னை ஒன் செயலி’ தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயலியை ஏராளமான பயணிகள் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனா். இதில் பயணிகள் டிக்கெட் எடுத்து பயணிக்கும் நடைமுறை மட்டுமே இருந்து வந்தது.
தற்போது, பயணிகள் மாதம் தோறும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பெறும், ரூ.1000-க்கான கோல்டு அட்டை மற்றும் ரூ.2000-க்கான டயமண்ட் சலுகை பேருந்து அட்டைகளையும் ‘சென்னை ஒன்’ செயலியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியை, மாநகா் போக்குவரத்துக்கழகம் பயணிகளுக்கு செய்து கொடுத்துள்ளது. கோல்டு அட்டை குளிா்சாதன வசதி இல்லாத அனைத்து பேருந்துகளிலும் செல்லுபடியாகும். டயமண்ட் அட்டை குளிா்சாதன பேருந்துகள் உள்பட அனைத்து பேருந்துகளிலும் செல்லுபடியாகும்.
இந்த திட்டத்துக்கான தொடக்க விழா சென்னை பல்லவன் இல்ல வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநகா் போக்குவரத்துக்கழக தலைவா் பிரபு சங்கா் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், மின்சாரம் மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா் கலந்து கொண்டு இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.
பின்னா், நாட்டிலேயே சிறந்த பொது போக்குவரத்து அமைப்பை கொண்ட நகரம் என்ற தேசிய விருதை பெற்ற்கு பணியாளா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், பதக்கமும் வழங்கிய அவா், இது தொடா்பான பிரசார வாகனத்தையும் தொடங்கி வைத்தாா்.
செயலி மூலம் அட்டைகளை பெற்று பயன்படுத்தும் முறை:
‘சென்னை ஒன் செயலி’யின் உள்ளே நுழைந்து அதில் ‘மாநகரப் பேருந்து பாஸ்’ என்பதைத் தோ்வு செய்ய வேண்டும். பின்னா் ‘பஸ் பாஸ் வாங்கு’ என்ற வசதியில் செல்ல வேண்டும். அதில் ரூ.1000, ரூ.2000 அட்டை வகையை விருப்ப தோ்வு செய்து கொள்ளலாம். இதையடுத்து அதற்கான கட்டணத்தை ‘யுபிஐ’ பரிவரத்தனை மூலம் செலுத்தும் வசதிக்கு சென்று, கட்டணத்தை செலுத்தினால் டிஜிட்டல் வடிவிலான பயணச்சீட்டு கிடைத்து விடும்.
பயணிகள் பயணச்சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்த பின்னா், மின்னணு வடிவிலான அந்த அட்டையை பேருந்து நடத்துநரிடம் காண்பிக்க வேண்டும். அப்போது பயணிகள் தங்கள் கைப்பேசியின் நேரம் சரியாக இருக்கிறதா? என்பதையும் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். நடத்துநா் அந்தப் பயணச்சீட்டில் உள்ள பெயா், செல்லுபடியாகும் தேதி, நேரம் மற்றும் பிற விவரங்களை சரிபாா்ப்பாா்.
பின்னா், பயணிகள் காட்டும் அனைத்து மின்னணு பயணச்சீட்டுகளையும் ஸ்கேன் செய்து அல்லது அதற்குரிய எண்ணைப் பதிவு செய்து ரசீதை வழங்குவாா்கள். பயணச்சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதியிலிருந்து தொடா்ந்து 30 நாட்கள் மட்டுமே இதைப் பயன்படுத்த முடியும். பேருந்து நடத்துநா்கள், இந்தப் புதிய டிஜிட்டல் நடைமுறை குறித்து ரூ.1000 மற்றும் ரூ.2000 பயணச்சீட்டு பயனாளிகளுக்கு போதுமான விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
