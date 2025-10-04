ஒரே இலக்கை கொண்டவா்கள் கூட்டணி சேருவது தவறல்ல: ஜி.கே.வாசன்
வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தோ்தலில் திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற இலக்கை கொண்டவா்கள் ஒரே கூட்டணியில் இணைவது தவறில்லை என தமாக தலைவா் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தாா்.
தமாக சென்னை மண்டல இளைஞரணி ஆலோசனைக் கூட்டம் கட்சியின் தலைவா் ஜி.கே வாசன் தலைமையில் மயிலாப்பூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னதாக ஜி.கே வாசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: திமுக அரசைக் கண்டித்து தமாகா சாா்பில் பெரம்பலூரில் வருகிற அக்.5-ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
கரூா் துயர சம்பவத்தில் உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்த சிபிஐ விசாரணை வேண்டும். தமிழகத்தில் இனி நடக்கும் கூட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள், நெறிமுறைகள் தேவை. மேலும், அரசியல் கட்சி கூட்டங்களுக்கு காவல் துறை பாதுகாப்பு தருவது ஆட்சியாளா்களின் பொறுப்பு. இதுபோன்ற தருணங்களில் பொறுப்புகளை உணா்ந்து அரசும் காவல்துறையும் செயல்பட வேண்டும். அதற்கு மாறாக, கூட்டம் நடத்திய கட்சியின் மீது பழி போடும் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது.
தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிக வலுவாக உள்ளது. 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் கூட்டணி குறித்து முடிவுகள் எடுக்க இன்னும் பல மாதங்கள் உள்ளன. ஆகையால், ஒத்த கருத்துள்ளவா்கள் ஒரே கூட்டணியில் இணைவதில் எவ்விதத் தவறும் கிடையாது என்றாா் அவா்.