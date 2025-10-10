அரசின் திட்டத்தால் லண்டனில் கல்வி பயிலும் தமிழக மாணவா்கள்: அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ்
ஆதி திராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் மாணவா்களுக்காக அரசு செயல்படுத்தும் அண்ணல் அம்பேத்கா் உயா்கல்வித் திட்டத்தின் மூலம் லண்டனில் பயின்று வரும் மாணவா்களை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் சந்தித்துப் பேசினாா்.
அப்போது அரசின் திட்டங்களால் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் குறித்து அந்த மாணவா்கள் பகிா்ந்து கொண்டதை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு: ஒருங்கிணைந்த பிரிட்டன் தமிழ்ச் சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த “‘காஃபி வித் அன்பில்’”சந்திப்பு மூலம் தமிழ்ச் சொந்தங்களோடு உரையாடினோம். இந்நிகழ்வு ‘காஃபி வித் திராவிட மாடல்’ மாணவா்கள் என்று அமைந்ததுதான் சிறப்பு! ஆதி திராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் மாணவா்களுக்காக இந்த அரசு செயல்படுத்தும் அண்ணல் அம்பேத்கா் உயா்கல்வித் திட்டம் மூலம் லண்டனில் பயின்று வரும் மாணவா்கள் தங்களின் அனுபவங்களைப் பகிா்ந்தனா். அவா்களைச் சந்தித்ததில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
மாணவா்களோடு இணைந்து முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மனமாா்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் வெளியிட்ட விடியோ பதிவில் இரு மாணவா்கள் பேசுகின்றனா். அதில் மாணவி குருஷியா ஜெயராமன் கூறும்போது, தஞ்சாவூரில் நடுத்தரக் குடும்பத்தைச் சோ்ந்த நான் லண்டனில் நிற்பேன் என்று கனவில் கூட நினைக்கவில்லை. இங்கே சோ்ந்து படிக்க ரூ.36 லட்சம் தேவைப்பட்டது. முன்னேற வேண்டும் என்பதற்கு வறுமை எனக்கு தடைக்கல்லாக இருந்தது. ஆனால் தமிழக அரசு நான் இங்கே வர உதவி செய்தது. வருங்காலத்தில் என்னைப் போல 10 மாணவா்களுக்கு உதவ ஆசைப்படுகிறேன் என தெரிவித்தாா். அதேபோன்று சென்னையைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் என்ற மாணவரும் அரசின் உதவித் திட்டங்கள் குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினாா்.