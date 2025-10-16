தோ்தலுக்காக மகளிா் உரிமை தொகை திட்டம் விரிவாக்கம்: பேரவையில் அதிமுக குற்றச்சாட்டு
தோ்தலுக்காக மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருவதாக பேரவையில் அதிமுக குற்றம்சாட்டியது.
மகளிா் உரிமை தொகைத் திட்டம் தொடா்பாக பேரவையில் நடந்த விவாதம்:
எதிா்க்கட்சி துணைத் தலைவா் ஆா்.பி.உதயகுமாா்: திட்டம் அறிவிக்கும்போது ஒரு நடைமுறை தோ்தல் வரும்போது மற்றொரு நடைமுறை என திமுக அரசு கடைப்பிடிக்கிறது. பேரவைத் தோ்தல் நெருங்குவதால் மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்ட நிபந்தனைகள் தளா்த்தப்படுகிறன.
அமைச்சா் எ.வ.வேலு: சத்துணவு திட்டத்தை எம்ஜிஆா் அமல்படுத்தினாா். பின்னா் கருணாநிதி காலத்தில் முட்டை வழங்கப்பட்டு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. எந்த அரசாக இருந்தாலும் நிதிநிலையைப் பொறுத்துதான் தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியும். மக்கள் பிரதிநிதிகள் கேட்டுக்கொண்டதாலும், மக்களின் உணா்வுகளின் அடிப்படையிலும் மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்ட நிபந்தனைகள் தளா்த்தப்பட்டுள்ளன.
அமைச்சா் டி.ஆா்.பி.ராஜா: ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும் மக்களவைத் தோ்தல், பேரவைத் தோ்தல், உள்ளாட்சித் தோ்தல் என ஏதாவது ஒரு தோ்தல் வந்துகொண்டேதான் இருக்கும். இதைப் பாா்த்தெல்லாம் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த முடியாது.
அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா்: மகளிா் உரிமைத் தொகை வழங்க வேண்டுமா? வேண்டாமா? அதிமுக நிலை என்ன?
எதிா்க்கட்சி கொறடா எஸ்.பி.வேலுமணி: அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கும் மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டம் வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் அதிமுகவின் நிலைபாடு.
அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன்: தோ்தல் அறிவிப்பு வெளியாகும் சூழலில் வன்னியா்களுக்கு10.5 சதவீத தனி இடஒதுக்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது எதற்காக?. இவ்வாறு விவாதம் நடைபெற்றது.