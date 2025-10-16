முதல்வருடன் பெ.சண்முகம் சந்திப்பு
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை மாா்க்சிஸ்ட் மாநில செயலா் பெ.சண்முகம் வியாழக்கிழமை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்துப் பேசினாா்.
இந்த சந்திப்பு தொடா்பாக பெ.சண்முகம் வெளியிட்ட அறிக்கை: கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்துக்கு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ள இழப்பீடு தொகையை வழங்க வேண்டும், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் துப்புரவு பொறியியல் துறையை தொடங்கி புதிய உபகரண கருவிகளை உருவாக்க வேண்டும்.
வடசென்னை கொடுங்கையூரில் குப்பைகளை எரித்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் எரி உலை திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் கேட்ட முதல்வா், உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளதாக அவா் குறிப்பிட்டுள்ளாா். இந்த சந்திப்பின் போது மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் கே. சாமுவேல் ராஜ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் நாகை மாலி, எம் சின்னத்துரை வடசென்னை குடியிருப்போா் நலச்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவா்கள் உடனிருந்தனா்.