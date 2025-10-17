தமிழ்நாடு

பஞ்சாப் முதல்வருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

மு.க. ஸ்டாலின்

பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மானின் பிறந்த தினத்தை ஒட்டி, அவருக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து, எக்ஸ் தளத்தில் அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு:-

பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மானுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். அவா் மகிழ்ச்சியுடனும், வெற்றி மற்றும் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன் என்று தனது பதிவில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.

