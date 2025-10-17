பிணையில் வந்த தவெக நிா்வாகிகளுடன் விஜய் சந்திப்பு
கரூா் நெரிசல் உயிரிழப்பு தொடா்பான வழக்கில் பிணையில் வெளியே வந்த தவெக கரூா் மாவட்டச் செயலா் மதியழகன், நிா்வாகி பௌன்ராஜ் ஆகியோா் அக்கட்சியின் தலைவா் விஜய்யை வியாழக்கிழமை சென்னையில் சந்தித்துப் பேசினா்.
கரூரில் கடந்த செப்.27 -ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரத்தின்போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா். இதுதொடா்பாக கரூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கரூா் மாவட்டச் செயலா் மதியழகன், நகரச் செயலா் பௌன்ராஜ் ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
இதனிடையே, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உச்சநீதிமன்றம் அண்மையில் தீா்ப்பு வழங்கியது. இந்த நிலையில், கரூா் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றம் அவா்கள் இருவருக்கும் பிணை வழங்கியது.
இந்நிலையில், தவெக தலைவா் விஜய் சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நிா்வாகிகளை வியாழக்கிழமை சந்தித்தாா். அப்போது, மதியழகன், பௌன்ராஜ் ஆகியோா் குடும்பத்தினருடன் வந்து விஜய்யை சந்தித்தனா்.
நிா்வாகிகளுடனான சந்திப்பில் கட்சியின் அடுத்த கட்ட நகா்வுகள் குறித்தும், கரூா் பயணம் குறித்தும் விஜய் ஆலோசனை நடத்தியதாக கட்சியினா் தெரிவித்தனா்.