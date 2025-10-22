தீபாவளி மது விற்பனை அதிகரிப்பு: அரசு மீது அன்புமணி விமா்சனம்
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, தமிழகத்தில் மது விற்பனைஅதிகரித்துள்ளதற்கு திமுக அரசை பாமக தலைவா் அன்புமணி விமா்சனம் செய்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில் தீப ஒளி திருநாளையொட்டி, கடந்த 18-ஆம் தேதி ரூ.230.06 கோடி, அதற்கு அடுத்த நாள் 19-ஆம் தேதி ரூ.293.73 கோடி, தீபாவளி தினத்தன்று ரூ.266.06 கோடி என மொத்தம் 3 நாள்களில் ரூ.789.85 கோடிக்கு மது விற்பனையாகியிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் சம்பந்தப்பட்ட 3 நாள்களில் பெய்த மழையை விட, ‘மது மழை’ மிக அதிகம் என்பதையே இந்த புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.
மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாட்டு குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் தொகை ரூ.13 ஆயிரம் கோடி, அதாவது ஒரு நாளைக்கு ரூ. 35.61 கோடி. 3 நாள்களுக்கு கணக்கிட்டால் ரூ.106.86 கோடி.
ஏழைக் குடும்பங்களை உருவாக்குவதற்காக தமிழக அரசு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் வழங்கும் தொகையை விட, 7.39 மடங்கு அதிக தொகையை மது வணிகம் என்ற பெயரில் ஏழைகளிடமிருந்து பறித்துக் கொள்கிறது. மதுவைக் கொடுத்து மக்களிடமிருந்து பணத்தைப் பறித்தால் ஏழைக் குடும்பங்கள் எங்கிருந்து முன்னேறும்? அடுத்து பாமக ஆதரவுடன் அமையவுள்ள ஆட்சியில் மது விலக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அன்புமணி.