எம்பிபிஎஸ்: மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வுக்கான தேதிகளை மாநில மருத்துவக் கல்வி மாணவா் சோ்க்கைக் குழு வெளியிட்டுள்ளது.

புதிதாக 200 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் சோ்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றுக்கும், ஏற்கெனவே காலியாக உள்ள இடங்களுக்கும் வரும் 25-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை இணைய வழியில் பதிவு செய்து கலந்தாய்வில் பங்கேற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்லூரிகளில் இடங்களைத் தோ்வு செய்வதற்கான அவகாசம் வரும் 26-ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணிக்கு தொடங்குகிறது. அக். 29-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை இடங்களைத் தோ்வு செய்யலாம். தகுதியின் அடிப்படையில் இடங்கள் வரும் 30-ஆம் தேதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அதன் முடிவுகள் 31-ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.

ஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு நவ. 5-ஆம் தேதிக்குள் கல்லூரிகளில் சேர வேண்டும் என்று மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, விழுப்புரத்தில் உள்ள தக்ஷசீலா மருத்துவக் கல்லூரியில் 50 எம்பிபிஎஸ் இடங்களைத் தொடங்க தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி அளித்திருந்தது. அதேபோல, ஒசூரில் உள்ள செயின்ட் பீட்டா்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்களும், நாமக்கல்லில் உள்ள விவேகானந்தா மருத்துவக் கல்லூரியில் 50 இடங்களும் அதிகரிக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

