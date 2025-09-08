ஒரே நாளில் தங்கம் விலையில் 2 முறை மாற்றம்: பவுன் ரூ.80,480-க்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சம்
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை காலை குறைந்த நிலையில், பிற்பகலில் மீண்டும் உயா்ந்தது.
அதன்படி, தங்கம் விலை பவுன் ரூ.80,480-க்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது.
பல்வேறு சா்வதேச காரணங்களால் சென்னையில் கடந்த சில வாரங்களாக தங்கம் தொடா்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. இதில், கடந்த செப். 1-இல் பவுனுக்கு ரூ.680 உயா்ந்து ரூ.77,640- க்கும், செப். 2-இல் பவுனுக்கு ரூ.160 உயா்ந்து ரூ. 77,800-க்கும், செப். 3-இல் பவுனுக்கு ரூ.640 உயா்ந்து ரூ.78,440-க்கும் விற்பனையானது.
தொடா்ந்து செப். 4-இல் பவுனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.78,360-க்கு விற்பனையான நிலையில், செப். 5-இல் பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.78,920-க்கும், செப். 6-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்து வரலாற்றில் முதல்முறையாக பவுன் ரூ.80,040-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த ஒரே வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.3,080 உயா்ந்தது.
2 முறை மாற்றம்: இதைத் தொடா்ந்து வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை காலை வா்த்தகம் தொடங்கும்போது, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.35 குறைந்து ரூ.9,970-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.280 குறைந்து ரூ.79,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
ஆனால், பிற்பகலுக்கு மேல் வா்த்தகம் நிறைவுபெறும் தருவாயில், தங்கம் விலை திடீரென உயா்ந்தது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ. 90 உயா்ந்து ரூ.10,060-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.720 உயா்ந்து ரூ.80,480-க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
வெள்ளி கிராம் ரூ.3 உயா்வு: இதேபோல் வெள்ளி விலையும் காலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், பிற்பகலுக்குப் பிறகு கிராமுக்கு ரூ.3 உயா்ந்து ரூ.140-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3,000 உயா்ந்து ரூ.1,40,000-க்கும் விற்பனையானது.