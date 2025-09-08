காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை பவன் கேரா
சென்னை: நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியை கீழ்நிலையிலிருந்து வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது என அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் ஊடகப் பிரிவுத் தலைவா் பவன் கேரா தெரிவித்தாா்.
சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:
மக்களின் வாக்குகள் திருடப்படக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி ஆகிய போராடி வருகின்றனா். இந்தப் போராட்டத்தால் மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இளைஞா்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை நோக்கி வரத் தொடங்கியுள்ளனா். ஒவ்வொரு வாக்களாருக்கான வாக்குரிமையை காங்கிரஸ் கட்சி பாதுகாக்கும்.
தமிழகம் உள்பட நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் கட்சியை கீழ்நிலையிலிருந்து வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தோ்தல் ஆணையம் எனக்கு இரு வாக்கு உள்ளதாக பொய் சொல்கிறது. எனக்கு ஒரு வாக்கு மட்டுமே உள்ளது. இதுகுறித்து எனது சாா்பில் வழக்குரைஞா் தோ்தல் ஆணையத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளாா் என்றாா் அவா்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவா் கு. செல்வப்பெருந்தகை பேசுகையில், மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முத்துராமலிங்க தேவா் பெயரை வைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என்று எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி கூறுகிறாா். இதை ஏன் அவா் முதல்வராக இருந்தபோது பேசவில்லை. இது சந்தா்ப்பவாத அரசியல். அவருக்கு முத்துராமலிங்க தேவா் மீது எந்தப் பற்றும், பாசமும் கிடையாது என்றாா் அவா்.