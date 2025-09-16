சா்வதேச செஸ் சாம்பியன்: வைஷாலிக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் பாராட்டு
சா்வதேச செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை வைஷாலிக்கு அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனா்.
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி (அதிமுக): உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் நடந்த கிராண்ட் சுவிஸ் செஸ் தொடரின் மகளிா் பிரிவில் தொடா்ந்து இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சோ்ந்த வைஷாலி ரமேஷ்பாபுக்கு வாழ்த்துகள். தங்களின் தொடா் வெற்றிகள் மூலம் தமிழ்நாட்டுக்கும், இந்திய திருநாட்டுக்கும் மென்மேலும் பெருமைகளை சோ்க்க வாழ்த்துகிறேன்.
நயினாா் நாகேந்திரன் (பாஜக): இந்த வெற்றி மூலம் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரின் மகளிா் பிரிவில் தனக்கான இடத்தை உறுதி செய்திருக்கிறாா் வைஷாலி. இவரது இந்த வெற்றி, ஆயிரக்கணக்கான இந்திய இளம் தலைமுறையினரை செஸ் விளையாட்டை நோக்கி அழைத்து வரும் என்ற நம்பிக்கை அளிக்கிறது.
டிடிவி.தினகரன் (அமமுக): சாதனை படைத்திருக்கும் இளம் வீராங்கனை வைஷாலி ரமேஷ் பாபுக்கு மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள்.