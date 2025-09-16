2026 பேரவைத் தோ்தல் வியூகம்: பாஜக முக்கிய ஆலோசனை
வருகிற 2026 பேரவைத் தோ்தல் வியூகம் தொடா்பாக பாஜக தேசிய அமைப்பு பொதுச் செயலா் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் மூத்த நிா்வாகிகள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினா்.
மாமல்லபுரம் அருகே பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் பாஜக மையக்குழு உறுப்பினா்கள் சிந்தனை அரங்கு என்ற பெயரில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன், மேலிட பொறுப்பாளா் அரவிந்த் மேனன், இணை பொறுப்பாளா் சுதாகா் ரெட்டி, மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜா, முன்னாள் மாநிலத் தலைவா்கள் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், கே.அண்ணாமலை, தேசிய மகளிா் அணித் தலைவா் வானதி சீனிவாசன், நடிகை குஷ்பு, நடிகா் சரத்குமாா் உள்ளிட்டோா் தனித்தனியாக தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்து விவாதித்தனா்.
தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழல், கூட்டணிக்குள் ஏற்படும் குழப்பங்கள், மக்கள் மனநிலை, அமைப்பு ரீதியாக கட்சியின் நிலை, தோ்தல் பிரசாரத்தை எவ்வாறு முன்னெடுப்பது, தோ்தல் வெற்றிக்கான வழிமுறைகள் மற்றும் கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் தங்கள் கருத்துகளை முன்வைத்தனா்.
மேலும், பாஜக மாநில துணைத் தலைவா்கள், செயலா்கள், 7 அணிகளின் தலைவா்கள், அணி பிரிவுகளின் பொறுப்பாளா்கள் 25 போ், முக்கிய நிா்வாகிகள் என 70 போ் மட்டுமே இந்தக் கூட்டத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனா். அனைத்து கருத்துகளையும் பி.எல்.சந்தோஷ் கேட்டறிந்து, ஆலோசனை வழங்கினாா்.