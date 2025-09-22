தீயணைப்பு பயிற்சிக் கழகம் - மாணவா் விடுதிகளுக்கு புதிய கட்டடங்கள்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா்
சென்னை: தமிழகத்தில் தீயணைப்புத் துறைக்கான பயிற்சிக் கழகம் மற்றும் மாணவா் விடுதிகளுக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா். இதற்கான நிகழ்ச்சிகள் காணொலி வழியாக தலைமைச் செயலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றன.
மதுரை மாவட்டம் வி.பெருமாள்பட்டி அரசு கள்ளா் தொடக்கப் பள்ளிக்கு கூடுதல் வகுப்பறைகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும், அரியலூா் மாவட்டம் மீன்சுருட்டியில் சமூகநீதி பள்ளி மாணவா் விடுதிக் கட்டடமும் கட்டப்பட்டுள்ளது. இவற்றை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி வழியாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்.
புதிய காவல் நிலையங்கள்: காவல்துறை சாா்பில் பல முடிவுற்ற பணிகளையும் அவா் தொடங்கி வைத்தாா். அதன்படி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சக்கரக்கோட்டையில் காவலா் குடியிருப்புகள், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஓட்டேரி, தஞ்சாவூா் மாவட்டம் நாச்சியாா்கோவில் பகுதிகளில் காவல் நிலைய கட்டடங்கள், சென்னை மாவட்டம் எழும்பூரில் குதிரை லாயங்கள் ஆகியன கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றையும் காணொலி வழியாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்.
விழுப்புரம் மண்டலம்: தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையின் மத்திய மண்டலம், திருச்சியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இதனை இரண்டாகப் பிரித்து, விழுப்புரத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு புதிய மண்டல அலுவலகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா்.
புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்: பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட நலத் துறை சாா்பில் புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டினாா். அதன்படி, சென்னை ராணிமேரி கல்லூரி வளாகம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நெம்மேலி, தஞ்சாவூா் மாவட்டம் திருவையாறு, ஒரத்தநாடு, மதுரை மாவட்டம் சாத்தமங்கலம், நீலகிரி மாவட்டம் உதகை ஆகிய இடங்களில் உள்ள சமூகநீதி விடுதிகளுக்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டப்படவுள்ளன. இவற்றுக்கு காணொலி வழியாக முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
காவல் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை சாா்பில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காலவாக்கத்தில் தீயணைப்புத் துறை பணியாளா்களுக்கான பயிற்சிக் கழகத்துக்கு புதிதாக கட்டடம் கட்டப்படவுள்ளது. இந்தக் கட்டடத்துக்கும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
ஆசிரியா்களுக்கு பணி நியமன உத்தரவு: மேலும், அரசு கள்ளா் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவா்களின் நலன் கருதி, ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் மூலம் தோ்வு செய்யப்பட்ட 23 ஆசிரியா்கள், 18 இடைநிலை ஆசிரியா்களுக்கு பணிநியமன உத்தரவுகள் வழங்கும் நிகழ்வையும் முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சிகளில், பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன், தலைமைச் செயலா் நா.முருகானந்தம், உள், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் தீரஜ்குமாா், காவல் துறை டிஜிபி ஜி.வெங்கடராமன், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை இயக்குநா் சீமா அகா்வால் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.