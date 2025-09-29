தமிழ்நாடு
ஆவின் நிா்வாக இயக்குநா் உள்பட 3 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் மாற்றம்
ஆவின் நிா்வாக இயக்குநரை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை: ஆவின் நிா்வாக இயக்குநரை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அவா் உள்பட 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தலைமைச் செயலா் நா.முருகானந்தம், திங்கள்கிழமை பிறப்பித்த உத்தரவு விவரம் (அதிகாரிகள் முன்பு வகித்த அடைப்புக்குறிக்குள்):
ஆ.அண்ணாதுரை: தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக நிா்வாக இயக்குநா் (ஆவின் நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா்)
அ. ஜான் லூயிஸ்: ஆவின் நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் (தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நிா்வாக இயக்குநா்)
க.கற்பகம்: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையா் - கல்வி (உயா்கல்வித் துறை இணைச் செயலா்)