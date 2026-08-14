டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்கள் விற்கத் தடை! என்னென்ன பிராண்ட்?

தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்களை விற்பனை செய்யத் தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ - FSSAI) நடத்திய சோதனையில் என்ரிகா எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 10 பிராந்தி வகைகள் மற்றும் ஒரு ரம் வகையில் செயற்கை சுவையூட்டிகள் சேர்க்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து 11 வகை மதுபானங்களையும் மறுஉத்தரவு வரும் வரை டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யக் கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மதுபானங்களை கிடங்குகளில் இருந்து சில்லறை விற்பனைக் கடைகளுக்கு அனுப்புவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும், தயாரிப்புகளை நிறுத்துமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை விநியோகஸ்தர்கள், மொத்த விற்பனையாளர்கள், சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கு உடனடியாக வழங்குமாறு மண்டல மேலாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
என்னென்ன பிராண்டுகள்?
VSOP EXSHAW GOLD BRANDY - விஎஸ்ஓபி எக்ஸ்ஷா கோல்ட் பிராந்தி
LOUIS VERNANT XO BLENDED PREMIUM BRANDY - லூயிஸ் வெர்னன்ட் எக்ஸ்ஓ பிளெண்டட் பிரீமியம் பிராந்தி
Mc Dowells VSOP Brandy (Blended Brandy) - மெக்டொவல்ஸ் விஎஸ்ஓபி பிராந்தி (பிளெண்டட் பிராந்தி)
NO.1 McDowells Fine Brandy (Indian Brandy) - நெ.1 மெக்டொவல்ஸ் ஃபைன் பிராந்தி (இந்திய பிராந்தி)
MENSCLUB Deluxe Brandy (Indian Brandy) - மென்ஸ்கிளப் டீலக்ஸ் பிராந்தி (இந்திய பிராந்தி)
HONEY BEE FINE Brandy (Indian Brandy) - ஹனி பீ ஃபைன் பிராந்தி (இந்திய பிராந்தி)
ENRICA VSOP SELECT BRANDY - என்ரிகா விஎஸ்ஓபி செலக்ட் பிராந்தி
ENRICA PLATINUM RESERVE XO BRANDY - என்ரிகா பிளாட்டினம் ரிசர்வ் எக்ஸ்ஓ பிராந்தி
ENRICA PREMIUM FRENCH BRANDY - என்ரிகா பிரீமியம் பிரெஞ்சு பிராந்தி
VEERAN SPECIAL BRANDY - வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி
ENRICA OLD INDIE CLASSIC DARK RUM - என்ரிகா ஓல்ட் இண்டி கிளாசிக் டார்க் ரம்
Summary
Ban on the sale of 11 types of liquor at TASMAC shops! Which brands are they?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.