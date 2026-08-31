FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கண்ணியத்துடன் பேசுங்கள்: சட்டப்பேரவையில் ஜேசிடி பிரபாகர் அறிவுறுத்தல்பொங்கல் திருநாளுக்கு வழங்கப்படும் வேட்டியின் அளவு 4 முழமாகக் குறைப்பு: அமைச்சர்டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு நாளைமுதல் ஊதிய உயர்வு!தவெக அரசுடன் சென்னை மேயர் சேர்ந்து செயல்படுவதில்லை: ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றச்சாட்டுகொலைக்களமாக மாறுகிறதா தமிழ்நாடு? டிடிவி தினகரன் கேள்வி! தேர்தல் வழக்குகள்: முதல்வர் விஜய் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை தள்ளிவைப்புகொளத்தூரில் வி.எஸ். பாபு வெற்றியை எதிர்த்து மு.க. ஸ்டாலின் வழக்கு: தீர்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு 2026 பிரதமர் வேட்பாளர் யார்? தமிழக அரசியலில் உருவான சூறாவளி!தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்: முதல்வர் அறிவிப்புபால் கொள்முதல் விலை மேலும் ரூ.3 உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புநேபாள வெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 903ஆக உயர்வு! முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமராகும் எண்ணம் துளியும் கிடையாது: வைகோ சாலை விரிவாக்கம்! விரைவில் விரிவான திட்ட அறிக்கை வெளியிடப்படும் - ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் ஆவணித் திருவிழா! ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஈரானிய ராக்கெட் ஏவுதளங்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்ஆன்லைன் செயலி மூலம் மோசடி: செப்டிக் டேங்கில் பதுக்கப்பட்ட பணம்? போலீஸார் உடைத்து சோதனை

10 வேளாண் பொருள்களுக்குப் புவிசார் குறியீடு பெறப்படும்! வேளாண்மைத் துறை அறிவிப்புகள்!

வேளாண்மைத் துறை அறிவிப்புகள் சார்பில் வெளியிட்ட அறிவிப்புகள் குறித்து...

vinoth

வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வினோத் - படம்: சட்டப்பேரவை

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 2:45 pm IST

சட்டப்பேரவையில் இன்று(ஆக. 31) உழவர் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை சார்பில் புதிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன.

பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் திங்கள்கிழமை பேரவைக் கூடியது. இதையடுத்து, 2027-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்கப்படும் விலையில்லா வேட்டி, சேலைகள் குறித்த கவன ஈர்ப்புத் தீா்மானம் மீது விவாதம் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை, வேளாண் துறை ஆகியவற்றின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

அப்போது, உழவர் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்திற்கு அமைச்சர் வினோத் பதிலளித்து, புதிய அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டார்.

* விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் விதைகளின் தரம் குறையாமல் சேமித்து வைத்து அவற்றைப் பாதுகாத்திட தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, தருமபுரி, சேலம், திருப்பூர் மற்றும் திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் 11 கோடியே 64 லட்சம் ரூபாய் நிதியில் ஒன்பது புதிய விதை சேமிப்புக் அமைக்கப்படும். கிடங்குகள்

* விவசாயிகளுக்குத் தரமான வேளாண் இடுபொருள்கள் அருகில் கிடைத்திட ஏதுவாக, திருவாரூர், தருமபுரி, ராணிப்பேட்டை, ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் விதை சேமிப்புக் கிடங்குடன் கூடிய நான்கு புதிய துணை வேளாண்மை விரிவாக்க மையக் கட்டடங்கள், 2 கோடியே 85 லட்சம் ரூபாய் நிதியில் அமைக்கப்படும்.

* மூங்கில்துறைப்பட்டில் உள்ள கள்ளக்குறிச்சி-1 சர்க்கரை ஆலை மற்றும் திருவாலங்காட்டில் உள்ள திருத்தணி சர்க்கரை ஆலை ஆகிய கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகளில் நவீன சுழல் வடிவ கரும்பு பிரிதிறன் இயந்திரம் மற்றும் மின்மோட்டார்கள் 8 கோடியே 58 லட்சம் ரூபாய் நிதியில் நிறுவப்படும்.

* தேனீ வளர்ப்பினை ஊக்குவித்து விவசாயிகளின் வருவாயைப் பெருக்க ரூ. 6 கோடியே 84 லட்சம் நிதியில் தேனீ வளர்ப்புப் பெட்டிகள் மற்றும் தேன் பிழியும் கருவிகள் வழங்கப்படும்.

* வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் 7 இயந்திரக் கலப்பைப் பணிமனைகளை நவீனமயமாக்குதல், திருவள்ளூரில் புதிய அரசு இயந்திரக் கலப்பைப் பணிமனை அமைத்தல், புதுமையான வேளாண் இயந்திரங்கள், கருவிகளை அரசு இயந்திரக் கலப்பைப் பணிமனைகளில் உருவாக்குதல் ஆகிய திட்டங்கள் 90 லட்சம் ரூபாய் நிதியில் மேற்கொள்ளப்படும்.

* தமிழ்நாட்டிலுள்ள 285 ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடங்களில் வருவாயினை மின்னணுமுறையில் சேகரிக்க மொத்தம் 600 விற்பனை முனையக் கருவிகள் (Point of Sale Machines) வழங்கப்படும்.

* காஞ்சிபுரம் பரிமிளகாய், பொய்யூர் கத்திரி, சிதம்பரம் உளுந்து, கடுக்காய், திருவையாறு கருமந்துறை இலைவாழை, எறையூர் கருணைக்கிழங்கு, கடலூர் வெட்டிவேர், மணப்பாறை கத்திரிக்காய், ஊட்டி பூண்டு மற்றும் ஜவ்வாது பேய் எள் ஆகிய 10 வேளாண் பொருள்களுக்குப் புவிசார் குறியீடு பெறப்படும்.

* வெற்றிலை சாகுபடியில் உற்பத்தியையும் இலைத் தரத்தையும் உயர்த்தி விவசாயிகளின் வருமானத்தைப் பெருக்க ரூ. 30 லட்சம் நிதியில் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

* பாசன வசதியுள்ள பகுதிகளில் அதிக காரத்தன்மையுடைய மிளகாய் ரகங்களின் சாகுபடி, ரூ. 60 லட்சம் நிதியில் சோதனை அடிப்படையில் ஊக்குவிக்கப்படும்.

* நவீன வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் 5 நாள்கள் பயிற்சி பொறியியல் தொடர்பான 300 படித்த இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

Summary

New announcements regarding the farmers and the agriculture sector were made in the Legislative Assembly today (August 31).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வாட்ஸ் ஆப்பில் நுகர்வோர் சேவை, முக அங்கீகார வசதி... உணவுத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்புகள்!

வாட்ஸ் ஆப்பில் நுகர்வோர் சேவை, முக அங்கீகார வசதி... உணவுத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்புகள்!

ரூ. 7,015 கோடியில் சிங்கப்பெண்கள் கடன் திட்டம்... கூட்டுறவுத் துறைக்கு அமைச்சரின் புதிய அறிவிப்புகள்!

ரூ. 7,015 கோடியில் சிங்கப்பெண்கள் கடன் திட்டம்... கூட்டுறவுத் துறைக்கு அமைச்சரின் புதிய அறிவிப்புகள்!

முழுஉடல் பரிசோதனை, 2500 புதிய செவிலியர் பணியிடங்கள்... அமைச்சர் அருண்ராஜ் வெளியிட்ட அறிவிப்புகள்!

முழுஉடல் பரிசோதனை, 2500 புதிய செவிலியர் பணியிடங்கள்... அமைச்சர் அருண்ராஜ் வெளியிட்ட அறிவிப்புகள்!

வேளாண் பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகள் இல்லை: முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

வேளாண் பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகள் இல்லை: முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

விடியோக்கள்

பால் கொள்முதல் விலை: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு

பால் கொள்முதல் விலை: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு

விளையாட்டு நகரம் திட்டம்: உதயநிதியும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும்...

விளையாட்டு நகரம் திட்டம்: உதயநிதியும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும்...