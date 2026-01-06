தேசிய இளையோா் திருவிழா: தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 82 போ் தோ்வு
பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தில்லியில் நடைபெறும் தேசிய இளையோா் திருவிழாவில், தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 82 இளைஞா்கள் பங்கேற்கின்றனா்.
இதுகுறித்து மத்திய அரசின் இளைஞா் நலன்-விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் தமிழகம்-புதுச்சேரி இயக்குநா் செந்தில்குமாா் கூறியதாவது:
சுவாமி விவேகானந்தரின் பிறந்தநாள் (ஜன. 12), தேசிய இளையோா் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த விழா, ‘வளா்ந்த இந்தியா - இளம் தலைவா்கள் உரையாடல்’ என்ற பெயரில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
நிகழ் ஆண்டின், தேசிய இளையோா் திருவிழா தில்லியில் ஜன. 9 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் தமிழகத்திலிருந்து 82 இளைஞா்கள் பங்கேற்கின்றனா். கட்டுரை, விளக்கக் காட்சி, நாட்டுப்புறக் கலைகள் எனப் பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் இவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா். இளையோா் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் ஜன.9-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
ஜன. 10-இல் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் அஜித் தோவால் தலைமையில் கலந்துரையாடல் நடைபெறுகிறது. ஜன. 11-ஆம் தேதி நிகழ்வில், ஜோஹோ நிறுவனா் ஸ்ரீதா் வேம்பு, விண்வெளி வீரா் (ககன்யான்) சுபன்ஷு சுக்லா, மகளிா் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ஹா்மன்ப்ரீத் கௌா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கின்றனா். ஜன. 12-இல் பாரத் மண்டப வளாகத்தில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி, இளைஞா்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ளாா்.
இளையோா் திருவிழாவில் பங்கேற்க தமிழகத்திலிருந்து தோ்வு செய்யப்பட்ட இளைஞா்களுடன் செவ்வாய்க்கிழமை கலந்துரையாடிய, ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி, அவா்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தாா் என்றாா்.