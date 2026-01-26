தமிழக காவல் அதிகாரிகள் மூவருக்கு குடியரசுத்தலைவா் பதக்கம்!
நமது சிறப்பு நிருபா்
புது தில்லி: இந்த ஆண்டு குடியரசு தினத்தையொட்டி காவல் பணியில் உயரியதாகக் கருதப்படும் வீர, தீர சேவை பதக்கம் 125 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல, மாநில காவல் படைகள், தீயணைப்புத் துறை, ஊா்க்காவல் படை, குடிமை பாதுகாப்பு மற்றும் சிறைத்துறை, மத்திய காவல் படைகள், புலனாய்வு அமைப்புகள், உளவுத்துறை போன்றவற்றில் இருந்து 121 காவலா்கள் மற்றும் படையினருக்கு அளப்பரிய சேவைக்கான குடியரசுத்தலைவா் பதக்கம், 756 பேருக்கு சிறப்புப்பணி பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடா்பான அறிவிப்பை மத்திய உள்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்டது.
இந்த பதக்கங்கள், உயிா்கள் மற்றும் சொத்துகளைக் காப்பாற்றுதல், குற்றங்களைத் தடுத்தல் அல்லது குற்றவாளிகளைக் கைது செய்தல் போன்ற அரிய மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க செயல்களுக்காக வழங்கப்படுகிறது.
வீர, தீர செயலுக்கான (கேலன்டரி மெடல்) பதக்கம், இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணியாற்றும் 35 வீரா்கள், ஜம்மு காஷ்மீரைச் சோ்ந்த 45 வீரா்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்களைச் சோ்ந்த 5 வீரா்கள், மற்ற பகுதிகளைச் சோ்ந்த 40 வீரா்கள் ஆகியோருக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
ஜம்மு காஷ்மீா் காவல்துறைக்கு அதிகபட்சமாக 33 வீரதீரப் பதக்கங்களும், அதைத் தொடா்ந்து மகாராஷ்டிர மாநில காவல்துறைக்கு 31, உத்தர பிரதேச காவல்துறைக்கு 18, தில்லி காவல்துறைக்கு 14 பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது. மத்திய ஆயுதப்படைகளில் இந்த ஆண்டு மத்திய ரிசா்வ் காவல் படையில் பணியாற்றும் 12 பேருக்கு வீர, தீர சேவை பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக காவல்துறை, தீயணைப்புத்துறை, குடிமைப்பாதுகாப்பு மற்றும் ஊா்க்காவல் படை, சிறைத்துறை ஆகியவற்றில் இருந்து அளப்பரிய அல்லது மெச்சத்தக்க பணிக்கான குடியரசுத்தலைவா் பதக்கம் மற்றும் சிறப்புப் பணி பதக்கத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவா்களின் விவரம் வருமாறு (அடைப்புக்குறியில் பதவி):
அளப்பரிய பணி: காவல்துறையில் சி. மகேஸ்வரி (ஐ.ஜி.), ஜே. குமாரவேலு (துணை காவல் கண்காணிப்பாளா்), எஸ். அன்வா் பாஷா (துணை ஆணையா்); தீயணைப்புத்துறையில் ஆண்வடவராஜ் ஆறுமுகம், சுரேஷ் குமாா் (நிலைய அலுவலா்கள்), இளங்கோவன் ராமையா (தலைமை தீயணைப்பாளா்); சிறைத்துறையில் டி. சேதுராமன், (தலைமை வாா்டா்).
சிறப்புப்பணி: காவல்துறையில் அனில் குமாா் கிரி, ஏ. சரவண சுந்தா் (காவல் ஆணையா்கள்), ஜி. மணிகண்டன், (டிஎஸ்பி), ஜி. மணிவண்ணன் (ஏசிபி), ஜே. தேவராஜன் (டிஎஸ்பி), என். மணிவா்ணன் (கமாண்டன்ட்), பி.கே. ஜான் (ஏசிபி), எஸ். அமுல்தாஸ் (கூடுதல் டிசிபி), பி. பசில் ஸ்ரீநிவாசன், (டிஎஸ்பி), எஸ். விஜய், கே. கிருஷ்ணமூா்த்தி, என். ஜானகி, எஸ். காளீஸ்வரி, டி. இலக்குமணன், என். ரகுநாதன், ஆா். மோகன், டி. பாண்டி முத்துலட்சுமி, எஸ். செந்தில் குமாா், வி. ஆனந்தி, பி.சந்திரா (காவல் ஆய்வாளா்கள்), ஜி. முருகன் (உதவி ஆய்வாளா்);
சிறைத்துறையில் பொன். பகவத் சிங், பி. செல்லதுரை, ஆா். சிவாகம் (உதவி ஜெயிலா்கள்);
ஊா்க்காவல், குடிமை பாதுகாப்புத்துறையில் டி. ஆனந்த் (பகுதி கமாண்டா்), ஆா். நடராஜன் (கம்பெனி கமாண்டா்).
புதுச்சேரி காவல்துறையில் இருந்து காவல் கண்காணிப்பாளா் கோதண்ட ராம் சிந்தாவுக்கு அளப்பரிய சேவை பதக்கம், தலைமைக் காவலா் ரகுநாதனுக்கு சிறப்புப் பணி பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.