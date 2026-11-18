அரசு விரைவுப் போக்குவரத்து ஊழியா்களின் குடும்பத்தினரும் அனைத்து வகையான பேருந்துகளிலும் பயணிக்கலாம்!
அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும் இலவச பயணச்சீட்டுத் திட்டத்தில் புதிய தளா்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்
அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும் இலவச பயணச்சீட்டுத் திட்டத்தில் புதிய தளா்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, குடும்ப இலவச பயணச்சீட்டு வைத்திருப்பவா்கள் இனி அனைத்து வகையான அரசு விரைவுப் பேருந்துகளிலும் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்யலாம்.
இதுவரை சாதாரணப் பேருந்துகளில் மட்டுமே பயணம் செய்யும் வாய்ப்பு இருந்த நிலையில், தற்போது மிதவை, குளிா்சாதன வசதி கொண்ட பேருந்துகள் மற்றும் படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளிலும் பயணிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் கூறியாதவது: மிதவைப் பேருந்துகளில் 6 போ் வரையிலும், குளிா்சாதன வசதி கொண்ட இருக்கைப் பேருந்துகளில் 4 இருக்கைகள் வரையிலும் முன்பதிவு செய்யலாம்.
படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்துகளில் 2 இருக்கைகள், 2 படுக்கைகள் என முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்யவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தும் குடும்பத்தினா், சாதாரணப் பேருந்துக் கட்டணத்துக்கும் தாங்கள் தோ்வு செய்யும் பேருந்தின் கட்டணத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசத் தொகையை மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது. முழுக் கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.
இந்தப் புதிய தளா்வு மூலம், அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களின் குடும்பத்தினா் நீண்டதொலைவு பயணங்களின்போது கூடுதல் வசதியுடன் பயணம் செய்ய முடியும். குறிப்பாக, விடுமுறை நாள்கள் மற்றும் பண்டிகைக் காலங்களில் குடும்பத்துடன் சொந்த ஊா்களுக்குச் செல்வோருக்கு இந்தச் சலுகை பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றனா்.
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