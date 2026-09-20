The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கூடலூா் அருகே பிடிபட்ட ஆட்கொல்லி புலி வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு மாற்றம்! தவெக ஆட்சியில் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு விலைவாசி: எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு மிசாவில் கைதானதை எவனுக்கும் நிரூபிக்கத் தேவையில்லை: மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு! மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசார தேதி அறிவிப்பு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் ஆண்டு பிரம்மோற்சவம் கருட வாகன சேவை! திருச்சியில் விவசாயிகள் போராட்டம் 20 நாள் ஒத்திவைப்பு! இடைத்தேர்தல்: முதல்வர் விஜய், திருமா, வைகோ உள்ளிட்ட 40 நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள்!

முன்னாள் அமைச்சா் கக்கனின் சகோதரா் பி.வெள்ளையன் காலமானாா்

முன்னாள் அமைச்சா் கக்கனின் சகோதரா் பி.வெள்ளையன் மறைவு பற்றி...

பி.வெள்ளையன்

Published On :

சென்னை, செப். 19: முன்னாள் அமைச்சா் கக்கனின் சகோதரா் பி.வெள்ளையன் (84) சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை (செப். 18) காலமானாா்.

மதுரை மாவட்டம், மேலூா் தும்பைப்பட்டியைச் சோ்ந்த சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகியும் முன்னாள் அமைச்சருமான கக்கனின் சகோதரா் பி.வெள்ளையன் (84). தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் எழுத்தராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவா். சென்னை முகப்போ் மேற்குப் பகுதியில் வசித்து வந்த பி.வெள்ளையன் வெள்ளிக்கிழமை இரவு காலமானாா்.

Story image

அவரது உடலுக்கு உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகை, அகில இந்திய செயலா் செல்லக்குமாா், வேலம்மாள் பள்ளித் தாளாளா் வேல்மோகன், காங்கிரஸ் மாநில துணைத் தலைவா் பொன்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாநிலப் பொதுச் செயலா் அருள்பெத்தையா, முன்னாள் அமைச்சா் பெஞ்சமின், தென்சென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவரும், 92-ஆவது மாமன்ற உறுப்பினருமான கே.வி.திலகா், தவெக நிா்வாகி டி.செல்வம் உள்ளிட்டோா் மரியாதை செலுத்தினா்.

பி.வெள்ளையனின் இறுதிச் சடங்கு சென்னை அம்பத்தூா் வானகரம் சாலையில் உள்ள இந்து மயான பூமியில் சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு நடைபெற்றது.

அவருக்கு கிருஷ்ணவேணி என்ற மனைவியும், முகப்போ் மேற்குப் பகுதி 91-ஆவது வாா்டு காங்கிரஸ் முன்னாள் உறுப்பினருமான பி.வி.தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்ட நான்கு மகன்களும், மகளும் உள்ளனா். தொடா்புக்கு 94444 02457.

Summary

Former Minister Kakkan's brother P. Vellaiyan has passed away.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருப்பதி - சென்னை கடற்கரைக்கு செப். 20-இல் முன்பதிவில்லாத ரயில்

திருப்பதி - சென்னை கடற்கரைக்கு செப். 20-இல் முன்பதிவில்லாத ரயில்

ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸிடம் 8 மணி நேரம் விசாரணை

ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸிடம் 8 மணி நேரம் விசாரணை

ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு: காங்கிரஸ் விழிப்புணா்வு பரப்புரை

ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு: காங்கிரஸ் விழிப்புணா்வு பரப்புரை

குதிரை பேர வழக்கு: அசோக்குமாா் நீதிமன்றத்தில் சரண்

குதிரை பேர வழக்கு: அசோக்குமாா் நீதிமன்றத்தில் சரண்

விடியோக்கள்

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

மூன்றாம் அணி முயற்சியில் திமுக? | DMK | TN Politics

மூன்றாம் அணி முயற்சியில் திமுக? | DMK | TN Politics