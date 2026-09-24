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வரத்துக் குறைவு! டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்றுத் தீரும் மதுபானங்கள்!!

வரத்துக் குறைந்ததால் டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்றுத் தீரும் மதுபானங்கள் பற்றி..

கோப்புப் படம்.

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சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில், போதுமான அளவுக்கு மதுபானங்கள் வராததால், கடைகளில் அனைத்து வகையும் உடனேயே விற்றுத் தீர்ந்து விடுவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

வரத்துக் குறைந்ததால், மக்கள் கேட்கும் மதுபானங்களை கொடுக்க முடியவில்லை என்றும், சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரங்களில் சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளிலும் இதுதான் நிலை என்றும் கூறப்படுகிறது.

ஒரு சீராக மதுபானம் விநியோகம் செய்யப்படுவதில்லை, ஆர்டர் கொடுக்கும் அளவுக்கு வருவதில்லை, கடந்த ஒரு சில வாரங்களாக இந்த நிலை நீடிக்கிறது. முதலில், வாரத்துக்கு இரண்டு முறை மதுபானங்களை கொள்முதல் செய்வோம், அளவும் அதிகமாக இருக்கும், இப்போது அவ்வாறு இல்லை, ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் மதுபானங்கள் வருகின்றன. ஆனால், ஆர்டர் கொடுக்கும் அளவுக்கு வராமல் குறைந்த அளவில் வருகின்றன என்கிறார்கள் ஊழியர்கள்.

இறக்கமதி செய்யும் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள் பெரும்பாலும் காலியாக உள்ளன.

சிலர், குறிப்பிட்ட மதுபானங்களை மட்டுமே வாங்குவார்கள். அதுபோன்றவர்கள் சென்னை முழுக்க சுற்றினாலும், அவர்களுக்குத் தேவையான மது வகை கிடைப்பதில்லை என்றும், ஒருசில வாரமாகவே இதுவே நீடிக்கிறது, டாஸ்மாக் ஊழியர்களிடம் கேட்டாலும் இதற்குக் காரணம் என்ன என்று தெரியவில்லை என்கிறார்கள்.

இறக்குமதி செய்யப்படும் மதுபானங்களை விடுங்கள், சாதாரண உள்ளூர் மதுவகைகளும் குறைவாகவே விற்பனை செய்யப்படுகினற்ன.

இது குறித்து ஒரு சில தகவல்கள் கூறுவது என்னவென்றால், சரக்குகளை இறக்குவதற்காக போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்குப் பணம் செலுத்த வேண்டாம் என்று டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு வாய் மொழியாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், இந்தக் காரணத்தால், மதுபானங்கள் உரிய அளவுக்கு வந்து சேர்வதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இதுவே டாஸ்மாக் கடைகளில் நிலவும் தட்டுப்பாட்டுக்குக் காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் வெளிநாட்டு மதுபானங்கள் 11 நிறுவனங்களிடமிருந்தும், பீர் வகைகள் 7 நிறுவனங்களிடமிருந்தும் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறதாம். இதுவரை இந்த நிறுவனங்களில் ஆர்டர்கள் போடுவதில் பாகுபாடு இருந்துள்ளது. அது மாற்றப்பட்டு அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் ஒன்று போல ஆர்டர்கள் போடப்படுவது கொண்டு வரப்பட்டதால் இந்த தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கண்டறியப்பட்டு, விற்பனையாவதற்கு ஏற்ப ஆர்டர்கள் போடும் முறை மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் நிலைமை சரியாகலாம் என்றும் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

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