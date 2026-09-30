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மதுரை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் திமுக கவுன்சிலர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்!

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக நுழைவு பாஸ் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்த்து திமுக ஆர்ப்பாட்டம்..

DMK councilors

திமுக கவுன்சிலர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் - video crop

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மதுரை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் திமுக கவுன்சிலர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் கடந்த 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்தக் கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக பக்தர்களுக்கு ஏழு வண்ணங்களில் நுழைவு பாஸ் வழங்கப்பட்டது.

ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்த பக்தர்களுக்கு 2000 நுழைவு பாஸ் வழங்கியது போக மீதமுள்ள 7000 நுழைவு பாஸ்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் விற்பனை செய்து விட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. மேலும், மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகத்தைப் பொதுமக்கள் யாரும் பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை எனவும், விஐபிகள் மட்டும் அனுமதித்துள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கும்பாபிஷேகத்தை  முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மட்டும் கவனம் செலுத்திய தவெக அரசு பொதுமக்கள் எளிய முறையில் கும்பாபிஷேகத்தைக் காண எந்தவித ஏற்பாடுகளும் செய்யவில்லை, கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற நாளில் பொதுமக்கள் தரப்பில் தற்போது நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம் பொதுமக்களுக்கானது இல்லை, மதுரை மக்கள் யாரும் கும்பாபிஷேகத்தைப் பார்க்க முடியவில்லை, இந்தக் கும்பாபிஷேகம் முழுக்க முழுக்க விஐபிகள் மட்டும் கலந்துகொண்ட கும்பாபிஷேகம்.

இனி, பொது மக்களாகிய நாங்கள் கும்பாபிஷேகத்தைப் பார்க்க வேண்டுமானால் இன்னும் 12 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் என புலம்பித் தீர்த்ததோடு, அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடமும் இந்த விஷயத்தை எடுத்துச் சொல்லி வாக்குவாதம் செய்தனர். ஆனால், கும்பாபிஷேகம் முடிந்த பிறகு காலை 10 மணிக்கு மேல் தான் பொதுமக்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற மதுரை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் மதுரை மேயர் பொறுப்பு நாகராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திமுக கவுன்சிலர்கள், அனைவரும் கருப்பு சட்டை அணிந்து மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகத்தில் பொதுமக்களை அனுமதிக்காத அளவிற்கு பல்வேறு மோசடிகள் நடந்துள்ளதாகவும், இதனைக் கண்டிக்கும் விதமாக தவெக அரசுக்கு எதிராகவும், முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாருக்கு எதிராகவும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி மாமன்ற கூட்டத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். 

திமுக கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததால் மதுரை மாநகராட்சியில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஏதாவது மாநகராட்சியில் தீர்மானம் கொண்டு வர முயன்றாலும் அது நிறைவேறாமல் போய்விடுகிறது. இதனால் மதுரை மாநகராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் பெரும் சலசலப்பு  ஏற்பட்டுள்ளது. 

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