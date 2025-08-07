புளியங்குடி அருகே கரடி தாக்கி 3 பெண்கள் காயம்: சாலை மறியல்
தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி அருகே வியாழக்கிழமை காலை, கரடி தாக்கியதில் 3 பெண் தொழிலாளா்கள் காயமடைந்தனா். பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம் வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
புளியங்குடி மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையடிவாரப் பகுதிகளில் விவசாயப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், புளியங்குடி வீரப்பசாமி கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த சேகுமைதீன் மனைவி சேகம்மாள் (52), காலாடி நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த ராமா் மனைவி ராமலெட்சுமி (43), காலாடி வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த இசக்கி மனைவி அம்பிகா (44) ஆகியோா், வியாழக்கிழமை காலை மலையடிவாரப் பகுதியில் மணக்குடையாா் கோயில் அருகேயுள்ள எலுமிச்சைத் தோட்டத்தில் பழம் பறிக்கச் சென்றனராம்.
அவா்களை கரடி தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், காயமடைந்த 3 பேரும் புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இதையறிந்த உறவினா்கள், விவசாயிகள் தென்காசி-மதுரை சாலையில் ஒன்றுதிரண்டனா். பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம் வழங்கவும், வனவிலங்குகளிடமிருந்து விவசாயிகளைப் பாதுகாக்கவும் வலியுறுத்தி அவா்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
வனத் துறையினா், காவல் துறையினா் சென்று பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதையடுத்து, அவா்கள் கலைந்து சென்றனா்.