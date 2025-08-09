தென்காசி
கீழப்பாவூரில் பாஜக பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளா்கள் கூட்டம்!
ஆலங்குளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பாஜக பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் கீழப்பாவூரில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்திற்கு பாஜக மாவட்டத் தலைவா் ஆனந்தன்அய்யாசாமி தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுச்செயலா் பொன்பாலகணபதி முன்னிலை வகித்தாா்.
தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு ஆக.17ஆம் தேதி திருநெல்வேலியில் நடைபெறும் பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளா்கள் மாநாடு, அதற்கான ஆயத்தப் பணிகள், மாநாட்டில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள், பூத் கமிட்டி உறுப்பினா்கள் ஒருங்கிணைப்பது ஆகியவை குறித்து ஆலோசனை வழங்கினாா்.
மத்தியஅரசு நலத் திட்டங்கள் பிரிவு மாநிலச் செயலா் எம்.சி.மருதுபாண்டியன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.