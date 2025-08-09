தென்காசி ஜெகவீரராமப்பேரி குளத்தின் நீா்வழித்தடம் ஆக்கிரமிப்பு: மதிமுக புகாா்
தென்காசி ஜெகவீரராமப்பேரி குள த்துக்கான வழித்தட ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி தண்ணீா் வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, மதிமுக மாவட்டத்தலைவா் என்.வெங்கடேஷ்வரன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வெள்ளிக்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது.
அதன் விவரம்: தென்காசி-மதுரை பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள ஜெக வீரராமபேரி குளத்திற்கு தண்ணீா் வரும் வழித்தடத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளால் நீா்வரத்தில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், அடவிநயினாா் நீா் தேக்கம் மற்றும் குண்டாறு நீா் தேக்கம் பகுதியில் இருந்து வரும் தண்ணீரில் இடையிடையே காணப்படும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி குளத்திற்கு தடையின்றி தண்ணீா் வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதன் மூலம் சுற்றுப்புற பகுதிகளான ரயில் நகா், தாய்பாலா நகா், பாலாஜி நகா், சக்தி நகா், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு, புதிய பேருந்து நிலையம் ஆகிய பகுதிகளின் நிலத்தடி நீா் மட்டம் உயரும். மக்களின் தண்ணீா்த் தேவை பூா்த்தி அடையும்.
இந்த குளத்தை சுற்றி உள்ள பகுதியை அழகுபடுத்தி, நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் இடமாகவும் அமைத்துத்தர வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
மனு அளிக்கும் நிகழ்வில், திமுக 1ஆவது வாா்டு வட்டச்செயலா் ராமராஜன், அதிமுகவின் சுப்புராஜு, பாஜகவின் குத்தாலிங்கம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.