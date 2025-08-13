தென்காசி ரயில் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ரயில்வே போலீஸாா்.
தென்காசி

தென்காசி ரயில் நிலையத்தில் போலீஸாா் தீவிர சோதனை

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தென்காசியில் ரயில்வே போலீஸாா் புதன்கிழமை தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனா்.
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தென்காசியில் ரயில்வே போலீஸாா் புதன்கிழமை தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனா்.

ஆக. 15 சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தென்காசி இருப்புப்பாதை காவல் நிலையம் சாா்பில், தென்காசி ரயில்வே காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் கற்பக விநாயகம், மாரியப்பன், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் ராஜேஷ், காவலா்கள் வெங்கடேஸ்வரன், உதயசங்கா், ரயில்வே துறை அலுவலா் வேல்முருகன் ஆகியோா் தணிக்கை மேற்கொண்டனா்.

தென்காசி ரயில் நிலையம், பாா்சல் அலுவலகம், வாகனங்கள், பயணிகள் கொண்டு வரக்கூடிய பொருள்களை சோதனை செய்தனா்.

