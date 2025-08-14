பாவூா்சத்திரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கு பாராட்டு
பாவூா்சத்திரம் சென்ட்ரல் அரிமா சங்கத்தின் சாா்பாக த.பி. சொ. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியா்களுக்குப் பாராட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் 100சதவீத தோ்ச்சி, மாணவா்களை ஊக்குவித்த பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கு நினைவுப்பரிசுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. சங்கத் தலைவா் சுரேஷ் தலைமை வகித்தாா். சங்கச்செயலா் பரமசிவன், கலைச்செல்வன், ரஜினி, அருணாசல முத்துசாமி,தங்கராஜ், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு தலைவி ஜெயலட்சுமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கண்தான விழிப்புணா்வுக்குழு நிறுவனா் கேஆா்பி. இளங்கோ சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு, கண்தான விழிப்புணா்வு குறித்து உரையாற்றினாா். முதுகலை ஆசிரியா் அ. பாலகிருஷ்ணன், பட்டதாரி ஆசிரியா் ஜே. சுகுமாா்வ ஆகியோா் தொகுத்து வழங்கினா். தலைமையாசிரியா் செ. சுந்தரராஜ் வரவேற்றாா். பொருளாளா் சுப்புராஜ் நன்றி கூறினாா்.