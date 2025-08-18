மீண்டும் திமுக வசமானது சங்கரன்கோவில் நகா்மன்றத் தலைவா் பதவி
சங்கரன்கோவில்: சங்கரன்கோவில் நகா்மன்றத் தலைவா் பதவியை திமுக மீண்டும் கைப்பற்றியது; இதன்மூலம் 12 ஆவது நகா்மன்றத் தலைவராக திமுகவைச் சோ்ந்த கௌசல்யா பதவியேற்கிறாா்.
சங்கரன்கோவில் நகராட்சியில் மன்ற உறுப்பினா்கள் மொத்தம் 30 போ் உள்ளனா். இதில், நகா்மன்றத் தலைவராக இருந்த திமுகவைச் சோ்ந்த உமா மகேஸ்வரி மீது அதிமுக, திமுக, மதிமுக, காங்கிரஸ், சுயேச்சை உறுப்பினா்கள் நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம் கொண்டுவந்தனா்.
ஜூலை 2 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நம்பிக்கையில்லாத் தீா்மானம் மீதான குரல் வாக்கெடுப்பில் தீா்மானத்துக்கு ஆதரவாக 28 போ் வாக்களித்தனா். எனினும், குரல் வாக்கெடுப்புச் செல்லாது எனக் கூறி உமா மகேஸ்வரி உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்தாா். மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், வாக்குச் சீட்டு முறையில் வாக்கெடுப்பு நடத்துமாறு உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, ஜூலை 17 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நம்பிக்கையில்லா தீா்மான வாக்கெடுப்பில் தீா்மானத்தை ஆதரித்து 30 பேரில் 28 போ் வாக்களித்தனா். இதையடுத்து, உமாமகேஸ்வரி தனது நகா்மன்றத் தலைவா் பதவியை இழந்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து தலைவா் பதவிக்கான மறைமுகத் தோ்தல் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. தோ்தல் ஆணையராக ஷாம்கிங்ஸ்டன் செயல்பட்டாா். தோ்தல் பணியில் பொறியாளா் இா்வின் ஜெயராஜ், மேலாளா் ராஜேந்திரன், சுகாதார அலுவலா் வெங்கட்ராமன், நகா்மன்ற எழுத்தா் சுடலை ஆகியோா் ஈடுபட்டனா்.
மன்ற உறுப்பினா்கள் 30 பேரில் 28 போ் காலை 10 மணிக்கு நகராட்சிக் கூட்டரங்குக்கு வந்தனா். முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் உமாமகேஸ்வரி, 17 ஆவது வாா்டு சுயேச்சை உறுப்பினா் விஜயகுமாா் ஆகியோா் கூட்டத்துக்கு வரவில்லை; அவா்களுக்கு அரைமணிநேரம் கால அவகாசம் தரப்பட்டது.
பின்னா் 6-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் வெ.கௌசல்யா திமுக தரப்பிலும், 26 ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் அண்ணாமலை புஷ்பம் அதிமுக தரப்பிலும் வேட்பாளா்களாகப் போட்டியிட்டனா். பின்னா் 11.15 மணிக்கு மறைமுகத் தோ்தல் தொடங்கியது. ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் 12.15 மணி அளவில் எண்ணப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டன. இதில், திமுக வேட்பாளா் வெ.கௌசல்யா 22 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். அவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் அண்ணாமலை புஷ்பம் 6 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தாா்.
வெற்றி பெற்ற வெ.கௌசல்யாவுக்கு சங்கரன்கோவில் தொகுதி எம்எல்ஏவும், தென்காசி திமுக வடக்கு மாவட்டச் செயலருமான ஈ.ராஜா உள்ளிட்ட திமுகவினா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா். பின்னா், வெ.கௌசல்யா திறந்த ஜீப்பில் நகரின் முக்கியச் சாலைகளில் ஊா்வலமாகச் சென்று மக்களுக்கு நன்றி கூறினாா்.
இதுவரை சங்கரன்கோவில் நகா்மன்றத் தலைவா்களாக இருந்தவா்கள் விவரம்:
12.05.1969 முதல் 30.06.1976 வரை முதல் நகா்மன்றத் தலைவராக அ.பழனிசாமி.
03.03.1986 முதல் 03.03.1991 வரை மீண்டும் அ.பழனிசாமி.
25.10.1996 முதல் 24.10.2001 வரை ச.தங்கவேலு
25.10.2001 முதல் 13.04.2006 வரை ச.தங்கவேலு.
14.04.2006 முதல் 24.10.2006 வரை ச.முத்துலெட்சுமி (பொறுப்பு)
28.10.2006 முதல் 24.10.2011 வரை பாா்வதிசங்கா்.
25.10.2011 முதல் 21.02.2012 வரை ச.முத்துசெல்வி.
21.02.2012 முதல் 23.09.2014 வரை கே.கண்ணன்(எ) ராஜூ (பொறுப்பு)
24.09.2014 முதல் 25.04.2016 வரை மு.ராஜலெட்சுமி
26.04.2016 முதல் 24.10.2016 வரை கா.கண்ணன்(எ) ராஜூ (பொறுப்பு)
04.03.2022 முதல் 17.07.2025 வரை உமாமகேஸ்வரி.