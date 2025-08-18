வன விலங்குகளால் உயிா்சேதம் ஏற்பட்டால் ரூ.1 கோடி நஷ்டஈடாக வழங்க பாமக கோரிக்கை
தென்காசி: வன விலங்குகளால் உயிா்ச்சேதம் ஏற்பட்டால் ரூ.1 கோடி நஷ்டம் வழங்க வேண்டும் என பாமகவினா் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து, பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றாா்.
இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, முதியோா் உதவித்தொகை, அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரக்கோருதல், பட்டா
மாறுதல், மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை மற்றும் இதர மனுக்கள் என 475 மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
பெறப்பட்ட மனுக்கள் தகுதி வாய்ந்த மனுக்களாக உள்ளதா என்பதை விசாரணை செய்து உரிய பதிலளிக்க ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் தண்டபாணி, தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) நம்பிராயா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தென்காசி வடக்கு மாவட்ட பாமக செயலா் சீதாராமன்,மாநில துணைத் தலைவா் சேது. அரிகரன், வடக்கு மாவட்ட செயலாா் இசக்கிமுத்து, மாவட்டத் தலைவா் குலாம், மாவட்ட துணைச் செயலா் மகாதேவன் ஆகியோா் ஆட்சியரிடம் அளித்த மனு:
செங்கோட்டை மற்றும் கடையநல்லூா் வன சரகத்துக்குள்பட்ட பண்பொழி, வடகரை, வாவா நகரம், அச்சன்புதூா், சின்னக்காடு பகுதி, கடையநல்லூா் மேற்கு பகுதி, கருப்பாநதி, திரிகூடபுரம் போன்ற பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் மா, தென்னை, பலா, நெல்லி போன்றவற்றை அதிகளவு சாகுபடி செய்து வருகின்றனா்.
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள விளைநிலங்களுக்குள் அவ்வப்போது வன விலங்குகள் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தி வருவது தொடா் கதையாக உள்ளது.
இதனால் விவசாயிகள் தொடா்ந்து விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் அச்சத்துடனே வாழ்ந்து வருகின்றனா். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு கிடைப்பதிலும் போதிய நடவடிக்கை இல்லை.
மலையை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களில் யானை, சிறுத்தை, கரடி போன்ற வன விலங்குகள் விளை நிலங்கள் மட்டுமல்லாது குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் புகுந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நலன் கருதி வன விலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்,. வன விலங்குகளால் உயிா்ச் சேதம் ஏற்பட்டால் அவா்களது குடும்பத்துக்கு இழப்பீட்டு தொகையாக ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கிடவேண்டும் என அம்மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.