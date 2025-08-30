தென்காசி
மது போதையில் இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே மது போதையில் இளைஞா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
சிவகிரி சந்தைப்பேட்டை தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாண்டியம்மாள். அவரது கணவா் மாரியப்பன். கடந்த 9 மாதங்களுக்கு முன் இறந்துவிட்டாா். இவா்களது மகன் முருகன் என்ற குமாா் (19), அப்பகுதியில் உள்ள செங்கல் சூளையில் வேலை செய்து வந்தாா். மதுப் பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி விட்ட முருகன் அவ்வப்போது மனக்குழப்பத்தில் ஏதாவது செய்வது வழக்கமாம்.
அதுபோல் சனிக்கிழமை அதிகாலை மதுபோதையில் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து முருகனின் தாய் பாண்டியம்மாள் அளித்த புகாரின்பேரில், சிவகிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.