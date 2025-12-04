தகராறை விலக்கச் சென்ற தலைமைக் காவலருக்கு அரிவாள் வெட்டு
தகராறை விலக்கச் சென்ற தலைமைக் காவலரை அரிவாளால் வெட்டி விட்டு தப்பிச் சென்ற கும்பலை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பையை அடுத்த பொத்தை பகுதியில் வசித்து வருபவா் முத்துப்பாண்டி (30). இவருக்கும் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள நெட்டூா் செட்டியாா் தெருவைச் சோ்ந்த சின்னத்துரையின் மகள் மகாலட்சுமிக்கும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் முடிந்து ஒரு குழந்தை உள்ளது.
முத்துப்பாண்டி தினமும் மது அருந்திவிட்டு மனைவியிடம் தகராறு செய்வாராம். இதனால், மகாலட்சுமி தனது கணவரை விட்டுப் பிரிந்து நெட்டூரில் உள்ள பெற்றோா் வீட்டுக்கு அண்மையில் சென்றுவிட்டாா்.
இந்த நிலையில், முத்துப்பாண்டி தனது நண்பா்களுடன் மாமனாா் வீட்டுக்குச் சென்று தனது மனைவியிடம் குடும்பம் நடத்த வருமாறு அழைத்தாா். மகாலட்சுமி அவருடன் செல்ல மறுத்ததால், இருதரப்புக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து அந்தப் பகுதி மக்கள் நெட்டூா் புறக்காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அப்போது இரவுப் பணியில் இருந்த ஆலங்குளத்தை அடுத்த கடங்கநேரியைச் சோ்ந்த தலைமைக் காவலா் முருகன் (38), பெண் காவலா் ஒருவருடன் சென்று தகராறு செய்த முத்துப்பாண்டியைக் கண்டித்துவிட்டு சென்றுவிட்டாா்.
இதனால் ஆத்திரத்தில் இருந்த முத்துப்பாண்டி தனது நண்பா்கள் 4 பேருடன் நெட்டூா் ஊராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள புறக்காவல் நிலையம் சென்று அங்கிருந்த தலைமைக் காவலா் முருகனை அரிவாளால் வெட்ட முயன்றனராம். உடனே, அவா் துப்பாக்கியை எடுக்கவே, சுதாரித்துக் கொண்ட அந்தக் கும்பல் அவரை கீழே தள்ளி வெட்டியது. இதில், முருகன் லேசான காயத்துடன் உயிா் தப்பினாா். பின்னா், அந்தக் கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது.
இதுகுறித்து, தகவல் அறிந்த தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அரவிந்தன், ஆலங்குளம் துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கிளாட்சன் ஜோஸ், போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினா். தலைமைக் காவலா் முருகன், முத்துப்பாண்டியின் மாமனாா் ஆகியோா் அளித்த புகாரின்பேரில், ஆலங்குளம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முத்துப்பாண்டியையும், அவரது கூட்டாளிகளையும் தேடி வருகின்றனா்.