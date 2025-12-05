தென்காசியில் அரசு ஊழியா்கள் சாலை மறியல்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் உள்பட 12 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் தென்காசியில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
தென்காசி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வாயில் முன் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு, அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் க.பாலசுப்ரமணியன் தலைமை வகித்தாா்.
மாவட்டத் துணைத் தலைவா்கள் இரா.இசக்கித்துரை, பா.சண்முகம், அ.சிதம்பரசக்தி, சு.முத்துமாரியப்பன், மாவட்ட இணைச் செயலா் அ.அன்பரசு, மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் ஈ.பிரகாஷ், மாவட்ட மகளிா் துணைக் குழு அமைப்பாளா் செ.செல்வி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தென்காசி வட்டச் செயலாளா் ம.மனோகா் வரவேற்றாா்.
மாவட்ட செயலாளா் வே.வெங்கடேஷ் கோரிக்கை விளக்கவுரையாற்றினாா். தமிழ்நாடு சமூகநலத் துறை பணியாளா் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் க.துரைசிங் பேரணியை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
மாவட்ட செயலா் பா. சங்கரநாராயணன், சீ.முருகன், தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்க மாவட்ட செயலா் பீ.ராஜசேகா், தோழமை சங்க நிா்வாகிகள் வெ.கணபதி ராமன், த.சேகா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 99 பேரை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.