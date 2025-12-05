தென்காசி
நெடுவயலில் நாளை நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் மருத்துவ முகாம்
நெடுவயலில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் உயா் மருத்துவ சேவை முகாம் சனிக்கிழமை (டிச. 6) நடைபெறும் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல் கிஷோா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தென்காசி மாவட்டம், சொக்கம்பட்டி வட்டாரம், நெடுவயல், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் மருத்துவ முகாம் டிச. 6ஆம் தேதி காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
முகாமில், பல்வேறு வகையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, உரிய ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ், முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு அட்டை போன்ற அனைத்து சேவைகளும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் விதமாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.