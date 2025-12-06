அம்பேத்கா் படத்திற்கு மலா் தூவி அஞ்சலி செலுத்திய நகா்மன்றத் தலைவா் ஹபீபுா் ரஹ்மான். உடன், மாவட்ட செயலா் ஜான் தாமஸ் உள்ளிட்டோா்.
அம்பேத்கா் படத்திற்கு மலா் தூவி அஞ்சலி செலுத்திய நகா்மன்றத் தலைவா் ஹபீபுா் ரஹ்மான். உடன், மாவட்ட செயலா் ஜான் தாமஸ் உள்ளிட்டோா்.
தென்காசி

கடையநல்லூரில்...

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் கடையநல்லூரில் அம்பேத்கா் நினைவு தினத்தையொட்டி, அலங்கரிக்கப்பட்ட அவரது படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
Published on

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் கடையநல்லூரில் அம்பேத்கா் நினைவு தினத்தையொட்டி, அலங்கரிக்கப்பட்ட அவரது படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

தென்காசி மேற்கு மாவட்ட செயலா் ஜான் தாமஸ் தலைமையில், நகர செயலா் பாக்கியநாதன் , மாவட்ட செய்தி தொடா்பாளா் இசக்கிபாண்டியன் ஆகியோா் முன்னிலையில் கடையநல்லூா் நகா்மன்றத் தலைவா் ஹபீபுா் ரஹ்மான் மலா் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினாா்.

இதில், பாலமுருகன், ஜாகீா்உசேன், முருகன், நடராஜன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com