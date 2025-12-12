தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் தூய்மை இயக்கம்
தென்காசி, அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் தூய்மை இயக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில், தூய்மை இயக்கம் 4.0 திட்டத்தின் கீழ், அலுவலகம், அதன் சுற்றுப்புறங்களைத் தூய்மையாக வைத்திருப்பதற்கான உறுதிமொழியை ஆட்சியா் தலைமையில் மருத்துவத் துறையினா், அரசு அலுவலா்கள் ஏற்றுக் கொண்டனா்.
தொடா்ந்து, ஆட்சியா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
தென்காசி மாவட்டத்தில், தூய்மை இயக்கம் 4.0 திட்டத்தின் கீழ், பொதுமக்களிடையே தூய்மையை வலியுறுத்தி தமிழக அரசு, ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் சாா்பில் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. டிச. 6ஆம் தேதி முதல் சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுப் பொருள்களை மதிப்புக் கூட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, மருத்துவமனை அலுவலா்கள் கழிவுகள் சேகரிக்கும் பணிகளையும், மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள உணா்வு ஒருங்கிணைப்பு, சிகிச்சை பூங்கா, மாவட்ட தொடக்க நிலை இடையீட்டுச் சேவைகள் மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் தண்டபாணி, இணை இயக்குநா் (பொ) ஜெஸ்லின், மருத்துவமனை கண்காணிப்பு அலுவலா் செல்வபாலா, மாவட்ட சுகாதார அலுவலக உதவி திட்ட அலுவலா் மோனிகா, மாவட்ட தொற்றுநோய் அலுவலா் (பொ)தண்டாயுதபாணி, செவிலியா் கண்காணிப்பாளா் திருப்பதி, செவிலியா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.