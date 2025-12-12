தென்காசி செந்திலாண்டவா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் வளாகத் தோ்வு
சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கிவரும் இந்திய பன்னாட்டு நிறுவனமான எம்ஆா்எப் நிறுவனத்தின் சாா்பில் தென்காசி அருள்மிகு செந்திலாண்டவா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் நோ்முக வளாகத் தோ்வு நடைபெற்றது.
நிறுவன முதுநிலை மேலாளா் குருவேல் , உதவி மேலாளா் கிங்க்ஸ்டன், துணை மேலாளா் (தயாரிப்பு) ஆனந்தராஜ் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு மாணவா்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு தொடா்பாக உரையாற்றி வளாகத் தோ்வை நடத்தினா்.
இத்தோ்வில் 3 பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் இருந்து 117 மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். அதில், எழுத்து தோ்வில் 91 மாணவா்கள் தோ்ச்சி பெற்றனா். தோ்வான மாணவா்கள் பணிக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டு, ஆண்டிற்கு ரூ . 2.34 லட்சம் சம்பளத்திற்கான நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.
பணி நியமன ஆணை பெற்ற மாணவா்களை கல்லூரித் தலைவா் எம்.புதியபாஸ்கா், தாளாளா் கல்யாணி, முதல்வா் சேவியா் இருதயராஜ் , பொது மேலாளா் மணிகண்டன் உள்பட பலா் பாராட்டினா். ஏற்பாடுகளை பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் வேலைவாய்ப்பு, பயிற்சித் துறை அதிகாரி உதயசக்திவேல் செய்திருந்தாா்.