தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
தென்காசி சிவந்தி நகரில் தெற்கு மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட திமுக அலுவலகமான கலைஞா் அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்துக்கு, மாவட்டப் பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன் தலைமை வகித்தாா். தொகுதி பாா்வையாளா்கள் டாக்டா் கலைகதிரவன், குணசேகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி பரப்புரை நிகழ்ச்சி நடத்துவது, திமுக அரசின் சாதனைகளை விளக்கி துண்டுப் பிரசுரங்களை வீடுதோறும் விநியோகிப்பது ஆகியவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தென்காசி, கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்குள்பட்ட ஒன்றியச் செயலா்கள் ஜெ.கே. ரமேஷ், சீனித்துரை, சேக், ரவிசங்கா், ஜெயா, திவான்ஒலி, அழகுசுந்தரம், அன்பழகன், நகரச் செயலா்கள் சாதிா், வெங்கடேசன், கணேசன், பேரூா் செயலா்கள் சுடலை, முத்து, குட்டி, முத்தையா, பண்டாரம் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.