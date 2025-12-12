தென்காசி
புளியங்குடி அருகே விபத்தில் காயமுற்ற விவசாயி உயிரிழப்பு
புளியங்குடி அருகே சாலை விபத்தில் காயம் அடைந்தவா் வியாழக்கிழமை இறந்தாா்.
புளியங்குடி அருகேயுள்ள நகரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முருகையா (60). விவசாயி. இவா், கடந்த 6ஆம் தேதி தனது பைக்கில் புளியங்குடிக்குச் சென்றுவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிக்கொண்டிருந்தாா். அப்பகுதியிலுள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த தனியாா் பேருந்து, அவரது பைக் மீது மோதியதாம். இதில், பலத்த காயமடைந்த அவா், புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். பின்னா், மேல்சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா், வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து, புளியங்குடி போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.