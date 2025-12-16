அச்சன்கோவில் திருஆபரணப் பெட்டிக்கு தென்காசியில் உற்சாக வரவேற்பு
தென்காசி: கேரள மாநிலம், அச்சன்கோவில் ஆறாட்டு விழாவை முன்னிட்டு ஊா்வலமாக எடுத்துவரப்பட்ட சுவாமி திருஆபரணப் பெட்டிக்கு தென்காசியில் செவ்வாய்க்கிழமை உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
சுவாமி ஐயப்பனின் ஐந்து படை வீடுகளில் ஒன்றான அச்சன்கோவில், ஸ்ரீதா்மசாஸ்தா கோயிலில்
நிகழாண்டு மாா்கழி மாத ஆறாட்டு விழா புதன்கிழமை (டிச.17) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது.
இதையொட்டி, சுவாமிக்கும், கருப்பன் சுவாமிக்கும் அணிவிக்கப்படும் திருஆபரணங்கள் கேரள மாநிலம், புனலூா் கிருஷ்ணன் கோயிலிலிருந்து செங்கோட்டை வழியாக அச்சன்கோவிலுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன.
முன்னதாக புனலூா் கிருஷ்ணன் கோயிலில் தேவசம்போா்டு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சுவாமியின் திருமுகம், மாா்பு, கை, கால்கள், தங்க மாலைகள், தங்கவாள் அடங்கிய திரு ஆபரணங்கள் எடுக்கப்பட்டு பக்தா்கள் தரிசனத்துக்காக வைக்கப்பட்டன. அங்கு சிறப்பு பூஜைகளுக்குப் பின் யானை முன்செல்ல, பஞ்ச வாத்தியம் முழங்க, கேரள காவல் துறை உயா் பாதுகாப்புடன் திருஆபரணப்பெட்டி ஊா்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
தமிழக-கேரள எல்லையான கோட்டைவாசல், புளியறை, செங்கோட்டை, இலஞ்சி பகுதிகளில் ஆபரணப் பெட்டிக்கு பக்தா்கள் உற்சாக வரவேற்பளித்தனா். இதைத்தொடா்ந்து, தென்காசி வந்த ஆபரணப் பெட்டிக்கு காசி விசுவநாதா் கோயில் முன் ஐயப்ப பக்தா்கள் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா். அதைத்தொடா்ந்து, சிறப்பு பூஜைகள், தீபாராதனை நடைபெற்றன. இதில் பக்தா்கள் திரளாக பங்கேற்று வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
ஆபரணப் பெட்டி வருகையை முன்னிட்டு, தென்காசியில் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை அச்சன்கோவில் திருஆபரணப்பெட்டி வரவேற்பு கமிட்டி தமிழக தலைவா் ஏ.சி.எஸ்.ஜி.ஹரிஹரன் தலைமையில் செயலா் மாடசாமி ஜோதிடா், பொருளாளா் கண்ணன், கௌரவத் தலைவா் கே.ராஜகோபாலன், ஆலோசகா்கள் மாரிமுத்து, சுப்பாராஜ். துணைத் தலைவா் அனந்தகிருஷ்ணன், ஐயப்ப சேவா சங்கத் தலை வா் அழகிரி, கெளரவ ஆலோசகா் ஆடிட்டா் நாராயணன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
பின்னா் அச்சன்கோவிலுக்கு ஆபரணப் பெட்டிகள் புறப்பட்டுச் சென்றன. அச்சன்கோவிலில் ஆறாட்டு விழா புதன்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி 10 நாள்கள் நடைபெறுகிறது. விழாவில் டிச. 19, 20, 21 ஆம் தேதிகளில் உற்சவ பலி பூஜையும், டிச. 22, 23 ஆம் தேதிகளில் கருப்பன் துள்ளல், 25 இல் தேரோட்டம், 26 இல் ஆறாட்டு திருவிழா நடைபெறுகின்றன. விழா நாள்களில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.