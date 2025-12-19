தென்காசி
அன்னை மீனாட்சி கல்லூரியில் புத்தாக்க பயிற்சி
தென்காசி மாவட்ட தொழில்முனைவோா் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சாா்பில் புளியங்குடி, அன்னை மீனாட்சி கல்வியியல் கல்லூரியில் தமிழ்நாடு இளைஞா் புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்முனைவோா் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட அளவிலான கல்லூரி பேராசிரியா்களுக்கு புத்தாக்க சிந்தனைகளை நெறிப்படுத்தும் பயிற்சி நடைபெற்றது.
மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக பேராசிரியரும் தென்காசி இடிஐஐ மைய ஒருங்கிணைப்பாளருமான மகேஷ்குற்றாலம் தலைமை வகித்தாா். அன்னை மீனாட்சி கல்வியியல் கல்லூரி தாளாளா் முருகன் சிறப்புரையாற்றினாா். தமிழ்நாடு இடிஐஐ முதன்மை பயிற்றுநா் மொ்லின், பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்துப் பேசினாா். இதில், கல்லூரி செயலா் ஜெயஒளிவு, கல்வி இயக்குநா் உமாசித்ரா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை இடிஐஐ மாவட்ட திட்ட மேலாளா் பலவேசம் செய்திருந்தாா்.