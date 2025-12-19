தென்காசி
சிவகிரி பகுதியில் இன்று மின் நிறுத்தம்
சிவகிரி வட்டார பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (டிச.20) மின் விநியோகம் இருக்காது.
இது தொடா்பாக கடையநல்லூா் கோட்ட செயற்பொறியாளா் கற்பக விநாயகசுந்தரம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: விஸ்வநாதபேரி உபமின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், காலை 9 முதல் மதியம் 2 மணி வரை சிவகிரி, தேவிபட்டணம், விஸ்வநாதபேரி, தெற்கு சத்திரம், வடக்கு சத்திரம், வழிவழிகுளம், ராயகிரி, மேல கரிசல்குளம், கொத்தாடைப்பட்டி, வடுகபட்டி, அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என கூறப்பட்டுள்ளது.