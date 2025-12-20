ஆய்க்குடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆட்சியா் ஆய்வு
தென்காசி மாவட்டம், ஆய்க்குடி பேரூராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்க்குடி பேரூராட்சிக்குள்பட்ட அனந்தபுரம் பகுதியில் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் பல்நோக்கு கட்டடப் பணி, ரூ. 14 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் நியாயவிலைக் கடை, ஆய்க்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 66.70 லட்சம் மதிப்பில் நடைபெறும் ஆய்வகக் கட்டடப் பணி, மாணவா்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவின் தரம் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, ஆய்க்குடி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ரூ. 1.05 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வரும் அலுவலகக் கட்டுமானப் பணி, ரூ. 6 கோடி மதிப்பில் சுற்றுலாப் பயணியா் மாளிகைக் கட்டடப் பணிகளைப் பாா்வையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தினாா்.
அப்போது, ஆய்க்குடி பேரூராட்சித் தலைவா் க. சுந்தர்ராஜன், செயல் அலுவலா் தமிழ்மணி, பொறியாளா் சிவக்குமாா், சுகாதார ஆய்வாளா் லெட்சுமி பிரியா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.