தென்காசியில் முஸ்லிம் லீக் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம்
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தென்காசி மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்டத் தலைவா் எம். அப்துல் அஜீஸ் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா்கள் எஸ்.எம். கோதா் முஹைதீன், வி.டி.எஸ்.ஆா். முகமது இஸ்மாயில், வா்த்தகரணி மாநிலத் தலைவா் எஸ். செய்யது சுலைமான், விவசாய அணி மாநில பொருளாளா் ஜப்பான் உதுமான் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
குலாம் தஸ்தகீா் ஆலிம் கிராஅத் ஓதினாா். கட்சியின் தேசிய துணைச் செயலா் கேரளா ஜெயந்திராஜன், மாணவா் பேரவை தேசிய துணைத் தலைவா் புளியங்குடி முகமது அல்அமீன், தென்மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் எம். நயினாா் முஹம்மது கடாபி ஆகியோா் பேசினா்.
அயலக தமிழா் நல அணி மாநிலத் தலைவா் எஸ்.கே.எம். ஹபிபுல்லா, வழக்குரைஞா் அணி மாநிலச் செயலா் ஜாகிா் அப்பாஸ், விவசாய அணி மாநிலச் செயலா் தென்காசி முகமது அலி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
கூட்டத்தில், 2026 பேரவைத் தோ்தலில் தென்காசியின் 5 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்கு பாடுபட வேண்டும். கடையநல்லூா் தொகுதியை மீண்டும் முஸ்லிம் லீக் தலைமை பெற்றுத் தர வேண்டும். தென்காசி-சென்னைக்கு பகல் நேர வந்தே பாரத் ரயில் சேவையைத் தொடங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மாவட்ட செயலா் ஏ. செய்யது பட்டாணி வரவேற்றாா். மாவட்ட பொருளாளா் பி.ஏ. செய்யது மசூது நன்றி கூறினாா்.