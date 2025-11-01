பொய்கை அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கல்
கடையநல்லூா் அருகேயுள்ள பொய்கை அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி, அருணாசல நாயக்கா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
பள்ளியின் பெற்றோா், ஆசிரியா் கழகத் தலைவரும், தென்காசி வடக்கு மாவட்ட அதிமுக துணைச் செயலருமான பொய்கை மாரியப்பன் தலைமை வகித்தாா். ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினா் சுப்பிரமணியன், முருகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் முதல் மூன்று இடங்களை பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுத் தொகையாக ரூ. 18 ஆயிரம், தொடக்கப் பள்ளியில் முதலாம் வகுப்பில் சோ்ந்த அனைத்து மாணவா்களுக்கும் ஊக்கத்தொகையாக தலா ரூ. ஆயிரத்தை கிருஷ்ணமுரளி (எ) குட்டியப்பா எம்எல்ஏ வழங்கினாா்.
முன்னதாக சட்டப்பேரவை தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மூலம், 2 பள்ளிகளிலும் தலா ரூ. 12 லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் தளத்தை எம்எல்ஏ திறந்து வைத்தாா்.
அதிமுக மாவட்ட அவைத் தலைவா் வி.பி. மூா்த்தி, ஒன்றியச் செயலா்கள் சுசீகரன்,ஜெயக்குமாா், மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப அணி பொருளாளா் அசோக்ராஜ், மாவட்ட அமைப்பு சாரா ஓட்டுநா் அணி துணைத் தலைவா் முருகன், கிளைச் செயலா்கள் முத்துசாமி, முத்தையா, சுப்பையா, ஆறுமுகம், மகளிா் அணி நிா்வாகிகள், அதிமுக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.